Union Gschwandt triumphiert gegen SPG Esternberg/St. Roman mit 3:1

Details Sonntag, 18. August 2024 11:42

Die Union Gschwandt sicherte sich einen wichtigen Heimsieg gegen die SPG Esternberg/St. Roman. Mit einem Endstand von 3:1 konnten die Gschwandter in der 3. Runde der Landesliga West ihre Überlegenheit demonstrieren. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Stefan Tiefenthaler, der mit zwei Toren maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug.

Ein packender Beginn

Schon zu Beginn zeichnete sich ein intensives Spiel ab. Bereits in der 6. Minute gelang es der Union Gschwandt, durch Tarik Ramakic in Führung zu gehen. Ramakic zeigte sich eiskalt vor dem Tor und brachte die Heimmannschaft früh in eine komfortable Position. Doch die Esternberger ließen sich von diesem frühen Rückstand nicht beeindrucken und setzten ihrerseits auf Offensive.

Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. In der 20. Minute konnte Sebastian Witzeneder vom Kreidepunkt den Spielstand auf 1:1 ausgleichen. Der Treffer war das Resultat einer gut herausgespielten Aktion der Sauwald-Veilchen, die sich nach dem frühen Gegentor deutlich stabilisiert zeigten.

Die erste Halbzeit sollte jedoch nicht unentschieden enden – die Union verzeichnete nach dem Nackenschlag einige gute Offensivaktionen, bis man kurz vor der Pause eine davon auch in Zählbares ummünzen konnte. In der 37. Minute schlug Stefan Tiefenthaler für die Union Gschwandt zu und stellte den alten Abstand wieder her. Mit einem beherzten Abschluss sorgte er für das 2:1, womit die Gschwandter mit einer Führung in die Halbzeitpause gingen, auch wenn in der Folgephase die Esternberger erneut auf den Ausgleich drückten und sich zunehmend in einen Rausch spielten, der letztlich mit dem Pausenpfiff erfolglos endete.

Stefan Tiefenthaler entscheidet Partie

Nach dem Seitenwechsel ging es ähnlich spannend weiter und die Union konnte sich nach den Schwierigkeiten zum Ende der ersten Hälfte wieder aufrappeln. Man war nun die bessere Mannschaft und machte auch dementsprechend prompt den Deckel drauf. Es war erneut Stefan Tiefenthaler, der in der 65. Minute das Spiel zugunsten der Heimmannschaft entschied. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte er das Ergebnis auf 3:1 und brachte die Gschwandter damit auf die Siegerstraße.

Die verbleibenden Minuten des Spiels verliefen weitgehend ereignislos, da die Gschwandter ihre Führung souverän verteidigten, über Umschaltaktionen zwar Chancen vorfanden, diese aber nicht nützen konnten.

Nach 90 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel beim Stand von 3:1. Die Union Gschwandt konnte somit einen wichtigen Heimsieg einfahren und wertvolle Punkte in der Landesliga West sammeln. Stefan Tiefenthaler war mit seinen zwei Toren der Mann des Spiels und maßgeblich am Erfolg seiner Mannschaft beteiligt.

Stimme zum Spiel

Lukas Huemer (Trainer Union Gschwandt):

„Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet und früh in Führung gegangen. Nach dem Elfmetertor haben wir auch nicht zurückgesteckt, sondern richtig aufs Gas gedrückt und das 2:1 erzwungen durch viele gute Offensivaktionen. Kurz vor der Halbzeit hatten wir dann eine schwierige Phase zu überstehen, da hat unser Tormann auch ein Mal sehr gut gehalten. In der zweiten Hälfte hatten wir dann das Spiel im Griff und keine Chance mehr zugelassen. Wir hätten auch noch mehr Tore schießen können, wenn wir die Umschaltaktionen ordentlich ausgespielt hätten. Das war aber spielerisch und kämpferisch eine sehr gute Leistung."

Die Besten Gschwandt: Stefan Tiefenthaler, Tarik Ramakic

Landesliga West: Gschwandt : Esternberg/St. Roman - 3:1 (2:1)

65 Stefan Tiefenthaler 3:1

37 Stefan Tiefenthaler 2:1

20 Sebastian Witzeneder 1:1

6 Tarik Ramakic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.