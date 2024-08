Utzenaich/Antiesenhofen triumphiert gegen Munderfing/Pfaffstätt

Details Sonntag, 18. August 2024 11:57

In einem packenden Duell der Landesliga West setzte sich Utzenaich/Antiesenhofen gegen SPG Munderfing/Pfaffstätt mit 2:0 durch. Beide Teams gingen engagiert in die Partie, jedoch konnte sich das Heimteam durch Treffer von Julian Buchinger und Christopher Donninger letztlich verdient durchsetzen. Das Spiel bot zahlreiche spannende Momente, letztlich mit dem besseren Ende für die Hausherren aus Utzenaich.

Hart umkämpfte erste Halbzeit

Die Begegnung begann vielversprechend für die Heimmannschaft, die von Beginn an das bessere Team war. Die Gäste zeigten sich in der ersten Halbzeit zu harmlos im Abschluss und leisteten sich viele Fehlpässe, was den Spielverlauf erheblich beeinflusste. Im Gegensatz dazu agierte die junge Mannschaft von Utzenaich/Antiesenhofen sehr aggressiv und gut eingestellt.

Bis zur Halbzeit blieb das Spiel torlos, obwohl die Heimmannschaft immer wieder gefährlich vor das Tor der Munderfinger kam. Die Abschlussschwäche und die fehlende Präzision der Gäste sorgten dafür, dass der Spielstand zur Halbzeit bei einem 0:0 verharrte. Trotz der zahlreichen Chancen und der überlegenen Spielweise der Utzenaicher konnte kein Team in der ersten Halbzeit ein Tor erzielen.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Dominanz der Heimmannschaft fort. In der 56. Minute hatte Utzenaich/Antiesenhofen die nächste Topmöglichkeit, als ein starker Kopfball nur knapp das Ziel verfehlte. Die Gäste aus Munderfing/Pfaffstätt enttäuschten bis zu diesem Zeitpunkt und fanden kaum Mittel, um das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden.

In der 77. Minute gelang es Julian Buchinger schließlich, den Bann zu brechen. Vom Kreidepunkt erzielte er die verdiente 1:0-Führung für Utzenaich/Antiesenhofen und brachte die Zuschauer zum Jubeln. Die Führung schien dem Team zusätzlichen Auftrieb zu geben, während Munderfing/Pfaffstätt weiterhin nach ihrer Form suchte.

Ehe die endgültige Entscheidung fiel, zeichnete sich Jannik Frauscher im Tor der Hausherren noch aus und hielt seine Weste mit einer starken Parade sauber. Es dauerte bis zur 90. Minute, bis die Entscheidung endgültig fiel. Christopher Donninger setzte mit einem weiteren Treffer den Schlusspunkt zum 2:0. Der späte Treffer sorgte für große Erleichterung und Begeisterung bei den Utzenaichern.

Stimme zum Spiel

Josef Feichtinger (Trainer Utzenaich/Antiesenhofen):

„Das war eine wichtiger Sieg, das war ein Spiel zwischen zwei direkten Konkurrenten, die wahrscheinlich bis zum Schluss gegen den Abstieg kämpfen werden. Bei Munderfing ist der Kapitän ausgefallen, bei uns fallen auch aktuell einige Spieler aus. Es war klar, dass der gewinnt, der das erste Tor schießt. Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir uns das letztlich auch verdient. Wir konnten mit den Wechseln auch frischen Wind bringen und dadurch noch einen Zahn zulegen können."

Die Besten: Jannik Frauscher (TW), Alexander Mitter (ST)

Landesliga West: Utzenaich/Antiesenhofen : SPG Munderfing/Pfaffstätt - 2:0 (0:0)

92 Christopher Donninger 2:0

77 Julian Buchinger 1:0

