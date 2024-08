Union Gschwandt setzt Siegesserie in Munderfing fort

In einem spannenden und ereignisreichen Spiel der Landesliga West setzte sich die Union Gschwandt bei der SPG Munderfing/Pfaffstätt mit einem klaren 3:1 durch und feierte im vierten Match den vierten Sieg. Trotz eines beherzten Auftritts der Munderfinger in der zweiten Halbzeit reichte es nicht, um die Niederlage abzuwenden. Die Gäste aus Gschwandt nutzten ihre Chancen konsequent und profitierten von Fehlern der Heimelf.

Elfmeter bringt Union in Front

Der erste Spielabschnitt gestaltete sich sehr ausgeglichen, jedoch waren die Gäste aus Gschwandt die effizientere Mannschaft. Nach einer ereignisarmen Anfangsphase erarbeiteten sich beide Teams erste Chancen. In der 8. Minute verzeichneten die Gschwandter ihren ersten, wenn auch harmlosen, Abschluss. Die Munderfinger kamen in der 16. Minute durch Angerer zu ihrem ersten Abschluss. Kurz darauf hatte Lazovic die erste gefährliche Möglichkeit für die Heimelf.

Die Gäste blieben jedoch wachsam und nutzen einen Abwehrfehler der Munderfinger eiskalt aus. Zunächst konnten die Munderfinger einen Handelfmeter nicht verwerten, ehe es die Union in der 39. Minute besser machte: Janko Sirocic verwandelte einen Strafstoß und erzielte das 1:0 für Gschwandt. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim 1:0 für die Gschwandter.

Gäste lassen sich Butter nicht vom Brot nehmen

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Munderfinger den Druck und waren deutlich besser im Spiel, wie durch das Pressing und gefährliche Freistöße von Janjic sichtbar wurde. Allerdings kam es in der 63. Minute zu einem weiteren Rückschlag für die Heimelf. Ein Freistoß aus der eigenen Hälfte der Gschwandter und einer Aktion von Kevin Prielinger entwickelte sich unglücklich zu einem Eigentor, als der Schlussmann der Munderfinger den Ball ins eigene Netz beförderte. Dieses Missgeschick führte zum 2:0 für Gschwandt.

Die SPG Munderfing/Pfaffstätt gab jedoch nicht auf und erzielte in der 76. Minute durch Fabian Nobis den Anschlusstreffer zum 1:2. Der Treffer brachte neuen Schwung in die Reihen der Heimelf, die in der zweiten Halbzeit klar die bessere Mannschaft war. Beinahe hätte ein Eigentor der Gäste in der 84. Minute für den Ausgleich gesorgt, doch das Glück blieb den Munderfingern an diesem Abend verwehrt.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte die SPG alles, um noch den Ausgleich zu erzielen. Trotz großer Bemühungen und offensiver Aktionen gelang dies nicht. Stattdessen nutzte Union Gschwandt in der 90. Minute einen weiteren Fehler der Heimelf konsequent aus. Miroslav Antonov erzielte das entscheidende Tor zum 1:3-Endstand.

Das Spiel endete nach 96 Minuten mit einem verdienten Sieg für die Union Gschwandt, die ihre Chancen effizient nutzte und von den Fehlern der Munderfinger profitierten. Trotz der Niederlage zeigte die SPG vor allem in der zweiten Halbzeit einen kämpferischen Auftritt und deutete ihr Potenzial an.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Manfred Eder (1810 Bonuspunkte)

Landesliga West: SPG Munderfing/Pfaffstätt : Gschwandt - 1:3 (0:1)

96 Miroslav Budyonov Antonov 1:3

76 Fabian Nobis 1:2

63 Kevin Prielinger 0:2

39 Janko Sirocic 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Manfred Eder mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.