SV Grieskirchen stoppt Bad Wimsbacher Siegesserie

Ein packendes Duell in der Landesliga West endete mit einem 3:2-Heimsieg für den SV Grieskirchen gegen den SK Bad Wimsbach. In einem temporeichen Spiel erlebten die Zuschauer zahlreiche spannende Momente und sehenswerte Tore. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit setzten sich die Grieskirchner letztlich durch, sicherten sich drei Punkte und zogen den Gästen die bislang blitzsaubere Weste aus.

Grieskirchener Blitzstart

Bereits in der zweiten Minute legte der SV einen Traumstart hin. Matthias Leibetseder nutzte eine frühe Chance und brachte sein Team mit einem präzisen Abschluss mit 1:0 in Führung. Dies ließ den Gastgebern viel Selbstvertrauen, während Bad Wimsbach versuchte, sich neu zu formieren.

Die Gäste kamen jedoch immer besser ins Spiel. In der 38. Minute gelang ihnen schließlich der verdiente Ausgleich: Mario Gaubinger netzte zum 1:1 ein. Bis zur Pause blieb die Partie spannend, beide Mannschaften erspielten sich gute Chancen. Die Grieskirchener zeigten sich insbesondere durch Matthias Leibetseder gefährlich, während auf der anderen Seite Boris Bisercic mehrfach knapp scheiterte.Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem gerechten 1:1-Unentschieden, was die Vorfreude auf die zweiten 45 Minuten steigerte.

Hochspannung in der zweiten Halbzeit

Der Beginn der zweiten Hälfte war ebenso intensiv wie die erste. Die Bad Wimsbacher starteten mit einer starken Offensivaktion, doch Marcel Hartl im Tor des SV hielt seine Mannschaft mit einer Glanzparade im Spiel.

In der 58. Minute erzielte Florian Schöfbenker mit einem Traumtor das 2:1 für den SK Bad Wimsbach und brachte seine Mannschaft erstmals in Führung. Doch die Grieskirchener reagierten prompt: Nur sechs Minuten später traf Tobias Winkler per Kopf zum Ausgleich – 2:2.

Das Spiel blieb weiterhin spannend und umkämpft. Matthias Leibetseder vergab in der 71. Minute eine gute Chance, bevor er zwei Minuten später der Mann des Abends wurde. In der 73. Minute erzielte Leibetseder mit einem überlegten Abschluss das 3:2 für den SV Grieskirchen und besiegelte damit den Endstand. Trotz einer letzten Drangphase der Bad Wimsbacher, bei der Boris Bisercic mit einem Freistoß scheiterte, brachte Grieskirchen die Führung über die Zeit.

Nach einer vierminütigen Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Koidl die Partie ab. Mit dem 3:2-Sieg kann der SV Grieskirchen einen wichtigen Erfolg feiern, während der SK Bad Wimsbach trotz einer starken Leistung mit leeren Händen dasteht.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer (4300 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.