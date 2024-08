Spannendes Duell zwischen Schärding und Peuerbach endet in einem 2:2 Remis

Details Samstag, 24. August 2024 10:18

Im packenden Aufeinandertreffen der vierten Runde der Landesliga West trennten sich der SK Schärding/ATSV und Union Peuerbach mit einem torreichen 2:2-Unentschieden. In einer unterhaltsamen Partie ging es über 90 Minuten lang ständig hin und her. Mit dem Last-Minute-Treffer gelang den Schärdingern schlussendlich dann doch noch der Ausgleich, womit man den ersten Punkt in der laufenden Saison einfahren konnte.

Frühe Führung für die Hausherren

Das Spiel zwischen dem SK Schärding/ATSV und Union Peuerbach begann direkt mit hoher Intensität. Schon nach 21 Minuten gelang es den Hausherren, den ersten Treffer des Spiels zu erzielen. Dominik Grochar, der an diesem Tag auch seinen 24. Geburtstag feierte, traf zur verdienten Führung für den SK Schärding/ATSV. Grochar zeigte eine starke Leistung und war immer wieder bei gefährlichen Angriffen beteiligt, was seine Aufstellung von Anfang an rechtfertigte.

Mit der Führung im Rücken spielte der SK Schärding/ATSV selbstbewusst und kontrollierte das Geschehen auf dem Platz. Union Peuerbach fand nur schwer ins Spiel und hatte Schwierigkeiten, die Defensive der Schärdinger zu durchbrechen. Die erste Halbzeit endete somit mit einem knappen 1:0-Vorsprung für die Hausherren.

Spannende zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild jedoch. Union Peuerbach erhöhte den Druck und drängte auf den Ausgleich. In der 67. Minute war deutlich zu spüren, dass die Gäste auf den Ausgleich drängten und die Schärdinger in dieser Phase hauptsächlich mit Defensivaufgaben beschäftigt waren. Diese Bemühungen sollten sich schließlich auszahlen. In der 74. Minute erzielte Sinan Ramovic den ersehnten Ausgleichstreffer für Union Peuerbach. Mit einem präzisen Abschluss ließ er dem Torhüter des SK Schärding/ATSV keine Chance. Das Spiel war nun wieder völlig offen, und beide Teams kämpften verbissen um den Sieg.

In der 90. Minute schien es, als hätte Union Peuerbach das Spiel doch noch für sich entschieden. Josef Poucek traf zum 2:1 für die Gäste und brachte seine Mannschaft damit in eine vermeintlich komfortable Ausgangsposition. Die Peuerbacher wähnten sich bereits auf der Siegerstraße, doch der SK Schärding/ATSV zeigte Moral und gab nicht auf. Nur wenige Augenblicke später, in der Nachspielzeit, schlug der SK Schärding/ATSV noch einmal zurück. Jan Schrank erzielte den Ausgleichstreffer zum 2:2 und rettete seinem Team damit einen Punkt. Die Fans der Schärdinger jubelten und feierten die kämpferische Leistung ihrer Mannschaft.

Andreas Michl, sportlicher Leiter Schärding:

"In der ersten Halbzeit waren wir klar die besser Mannschaft und hätten auch höher führen müssen. In der zweiten Halbzeit haben dann nur die Peuerbacher gespielt. Wir hätten dann auch Chancen gehabt, mit einem Konter die Führung auszubauen, konnten diese aber nicht nutzen. Die Peuerbacher haben ihre Chancen dann doch genutzt und spät in Führung gegangen. Allerdings konnten wir auch noch einmal zurückschlagen und dann tatsächlich noch den Ausgleich erzielen. Das hat Josef wirklich sensationell gemacht. Über die gesamte Spielzeit gesehen hätten wir eigentlich mehr holen müssen, aber wir müssen mit dem Endausgang dann trotzdem zufrieden sein."

Landesliga West: SK Schärding/ATSV : Peuerbach - 2:2 (1:0)

96 Josef Poucek 2:2

95 Jan Schrank 1:2

74 Sinan Ramovic 1:1

21 Dominik Grochar 1:0

