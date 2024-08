Sattledt feiert ersten Saisonsieg nach 5-Tore-Spektakel gegen Utzenaich

Details Samstag, 24. August 2024 10:46

Im gestrigen Aufeinandertreffen zwischen dem ATSV Sattledt und der SPG Raiffeisen Utzenaich/Antiesenhofen konnte sich der ATSV Sattledt mit einem knappen 3:2-Sieg durchsetzen. Das Spiel, das in der 4. Runde der Landesliga West stattfand, bot den Zuschauern eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die in der letzten Phase der Begegnung ihren Höhepunkt fand.

Starke erste Halbzeit des ATSV Sattledt

Die Partie begann mit hohem Tempo, und es war schnell klar, dass beide Mannschaften entschlossen waren, den Sieg davonzutragen. Die Sattledter erwischten jedoch den besseren Start und konnten bereits in der 29. Minute das erste Mal jubeln. Michael Schimpelsberger setzte sich durch und brachte den ATSV Sattledt mit 1:0 in Führung. Es war ein schöner Treffer, der das Selbstvertrauen der Heimmannschaft weiter stärkte.

Nur fünf Minuten später schlugen die Sattledter erneut zu. Diesmal war es Emmanuel Stinglmayr, der in der 34. Minute das 2:0 erzielte. Der Kapitän des ATSV Sattledt zeigte seine Klasse und erhöhte den Druck auf die Gäste aus Utzenaich/Antiesenhofen. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, und die Fans des ATSV Sattledt durften auf eine Fortsetzung dieser starken Leistung in der zweiten Hälfte hoffen.

Utzenaich/Antiesenhofen kämpft sich zurück

Nach der Pause kamen die Gäste jedoch deutlich verbessert aus der Kabine. Schon drei Minuten nach Wiederanpfiff konnte Manuel Zeppetzauer, der Kapitän der Utzenaicher, den Anschlusstreffer zum 2:1 markieren. Das Tor fiel in der 48. Minute und sorgte für einen Motivationsschub bei den Gästen.

Die Aufholjagd von Utzenaich/Antiesenhofen setzte sich fort, und in der 51. Minute war es Samuel Egger, der den Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielte. Innerhalb weniger Minuten hatten die Gäste das Spiel gedreht und das Momentum auf ihre Seite gebracht. Die Partie war nun völlig offen, und beide Teams kämpften verbissen um den Sieg.

Spannende Schlussphase und das Siegtor

Die Schlussphase des Spiels war an Spannung kaum zu überbieten. Beide Mannschaften hatten Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, aber es war letztlich der ATSV Sattledt, der den entscheidenden Treffer setzen konnte. In der 85. Minute war es Semih Gölemez, der zum umjubelten 3:2 einschoss. Dieses Tor brachte den ATSV Sattledt erneut in Führung und sorgte für großen Jubel bei den Heimfans.

Die letzten Minuten des Spiels waren von großem Einsatz und leidenschaftlichem Kampf geprägt. Die Utzenaicher warfen alles nach vorne, um erneut den Ausgleich zu erzielen, aber die Defensive der Sattledter hielt stand. Mit dem Schlusspfiff stand der knappe 3:2-Sieg des ATSV Sattledt fest, und die Spieler konnten den wohlverdienten Applaus der Fans genießen.

Andreas Pröller, Trainer Sattledt:

"Wir haben einen sehr guten Start in die erste Halbzeit gemacht, sind dann auch in der Mitte der ersten Halbzeit verdient in Führung gegangen und konnten diese auch verdient ausbauen. In der zweiten Halbzeit haben uns die Gegner dann ein wenig überrumpelt und haben unsere Unaufmerksamkeiten direkt ausgenutzt. Wir haben das Spiel ein wenig aus der Hand gegeben, haben uns dann jedoch wieder in die Partie hineingekämpft, da wir an das Limit gegangen sind und uns den Treffer zum 3:2 schlussendlich einfach auch erarbeitet haben. In Summe war der Sieg dann durchaus verdient für uns."

Landesliga West: Sattledt : Utzenaich/Antiesenhofen - 3:2 (2:0)

85 Semih Gölemez 3:2

51 Samuel Egger 2:2

48 Manuel Zeppetzauer 2:1

34 Emmanuel Stinglmayr 2:0

29 Michael Schimpelsberger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.