Schalchen feiert glücklichen Heimsieg in Unterzahl gegen Neuhofen

Details Samstag, 24. August 2024 11:21

Am gestrigen Freitagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG Schalchen/Mattighofen und dem Liganeuling USV Neuhofen im Rahmen der 4. Runde der Landesliga West. Die Hausherren aus Schalchen konnten sich trotz Unterzahl ihren ersten Saisonsieg gegen den Aufsteiger aus Neuhofen erkämpfen, der sich jedoch durchaus mehr verdient gehabt hätte.

Schalchen schlägt kurz vor der Halbzeitpause zu

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem die Gäste aus Neuhofen zunächst mehr Ballbesitz verzeichneten. Bereits in der 16. Minute hatten sie die erste große Chance des Spiels, konnten diese jedoch nicht in ein Tor ummünzen. In der 26. Minute spiegelte sich die Überlegenheit der Neuhofner im Ballbesitz wider, der zu diesem Zeitpunkt 70:30 zugunsten der Gäste stand.

Trotz der Dominanz der Neuhofner gelang den Gastgebern in der 40. Minute der Führungstreffer. Simon Langgartner erzielte nach einer umstrittenen Balleroberung das 1:0 für die Schalchener. Der Treffer fiel komplett gegen den Spielverlauf und sorgte für Diskussionen, da dem Tor ein klares Foul vorausging.

Spannende durch Auschluss bei den Hausherren

In der zweiten Halbzeit drängten die Neuhofner weiter auf den Ausgleich. In der 56. Minute mussten die Gastgeber jedoch einen herben Rückschlag hinnehmen, als Claudiu Dumitru Pascariu mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Die Gastgeber waren nun gezwungen, den Rest des Spiels in Unterzahl zu bestreiten.

Trotz dieser numerischen Unterlegenheit gelang es den Neuhofnern zunächst nicht, Kapital daraus zu schlagen. In der 62. Minute hatten sie eine weitere Großchance, die jedoch ungenutzt blieb. Auch in der 65. Minute waren die Gäste am Drücker, doch die Verteidigung der Schalchener konnte immer wieder im letzten Moment klären.

Die Gastgeber blieben jedoch auch in Unterzahl gefährlich und setzten in der 81. Minute zu einem gefährlichen Konter an, der jedoch ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt war. Die Neuhofner hatten weiterhin Pech im Abschluss: In der 87. Minute trafen sie nur die Latte, was die Chancen auf den Ausgleich weiter minimierte.

Schlussoffensive der Neuhofner bleibt erfolglos

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von einer intensiven Schlussoffensive der Neuhofner, die alles daransetzten, den Ausgleich doch noch zu erzielen. Ein weiterer hochkarätiger Abschluss in der 90. Minute blieb jedoch ohne Erfolg, und die Schalchener konnten letztlich ihren knappen Vorsprung über die Zeit retten. Die Zuschauer erlebten zudem eine spektakuläre Pyroshow in der 83. Minute, die für zusätzliche Stimmung sorgte.

Nach 95 spannenden Minuten endete das Spiel mit einem knappen 1:0-Sieg für die Hausherren. Trotz zahlreicher Chancen und einer dominanten Spielweise gelang es den Gästen aus Neuhofen nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Die Schalchener hingegen verteidigten ihre knappe Führung mit viel Einsatz und etwas Glück, sodass sie am Ende drei wichtige Punkte verbuchen konnten.

Thomas Reifeltshammer, Trainer Neuhofen:

"Wir haben in der ersten Halbzeit eigentlich eine sehr gute Leistung gezeigt, hatten das Spiel im Griff und auch genug Chancen um in Führung zu gehen. Leider haben wir diese nicht genutzt und sind dann kurz vor der Halbzeit den Gegentreffer kassiert. Nach dem Spielausschluss waren wir dann nochmals dominanter, konnten jedoch kein Kapital aus unserer Überlegenheit schlagen, da Schalchen sehr tief gestanden ist und auch dementsprechend stark verteidigt hat. Für uns wäre heute definitiv mehr als die Niederlage möglich gewesen."

Landesliga West: SpVg Schalchen/Mattighofen : Neuhofen - 1:0 (1:0)

40 Simon Langgartner 1:0

