Schlusslicht knöpft SK Kammer Punkt ab

In einem Duell in der Landesliga West zwischen dem SC Schwanenstadt und dem SK Kammer trennten sich die beiden Teams mit einem 0:0-Unentschieden. Trotz einer intensiven Partie, in der beide Mannschaften Chancen hatten, blieb das Spiel ohne Tore. Die "Schwäne" warten in der noch jungen Saison noch immer auf einen Treffer, das Schlusslicht konnte am Samstagnachmittag in der Tabelle aber zumindest anschreiben. Der SK hingegen musste sich nach einem sensationellen Saisonstart mit drei Siegen ohne Gegentor im Axians Stadion mit einem Remis begnügen.

Chancenarme Hitzeschlacht

Das Spiel begann verhalten, wobei die Hitze den Spielern von Anfang an zu schaffen machte. Bis zur Trinkpause in der 27. Minute passierte nicht allzu viel. Zu diesem Zeitpunkt hatte Kammer die besseren Chancen, auch wenn diese nicht zwingend waren.

Erst in der 32. Minute kam es zu einem ersten vielversprechenden Angriff. Kammers Habring zog von links nach innen, sein Abschluss verfehlte das Tor jedoch knapp. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Schwanenstadt den Druck. In der 44. Minute rollte ein harmloser Abschluss der Heimischen Richtung SK-Tor, Keeper Illy hatte keine Probleme. Eine Minute später lief die Schwanenstadts Jan Reisinger alleine auf den Gästekeeper zu, aber Illy bewahrte die Ruhe und nahm dem Angreifer den Ball vom Fuß. Somit ging es torlos in die Pause.

Auch in Halbzeit zwei findet der Ball nicht den Weg ins Tor

Die zweite Halbzeit startete dynamisch, und Kammer hatte die erste große Chance. In der 61. Minute kam Schönegger nach schöner Vorarbeit von Gruber und Pointinger zum Abschluss, doch SC-Schlussmann Alexander Mair klärte zur Ecke. Die Gäste setzten ihre Offensivbemühungen fort, und in der 74. Minute hatte Gruber Pech, als sein Schuss nach einem guten Konter über die rechte Seite die Querlatte streifte.

Eine Minute später war es Habring, der im Strafraum der Schwanenstädter zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Scharinger erkannte bei dieser Aktion jedoch keine Regelwidrig, was für einige Diskussionen sorgte.

In der 70. Minute gab es eine zweite Trinkpause, und in den folgenden Minuten wurde die Spannung spürbar. Beide Teams spielten mit hoher Intensität, aber es gelang ihnen nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Auch in der vierminütigen Nachspielzeit blieb es beim torlosen Remis.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter hamster (530 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter hamster mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.