5:0! Schützenfest in Andorf

Der FC Illumina Andorf zeigte in der 4. Runde der Landesliga West eine beeindruckende Leistung und besiegte die SPG Pettenbach/Grünau mit einem klaren 5:0. Von Beginn an dominierte der FC das Spielgeschehen und ließ den Gästen kaum eine Chance. Besonders hervorzuheben sind die Doppeltorschützen Ivan Grabovac und Julian Nagl, die maßgeblich zum Erfolg der Andorfer beitrugen.

Spitzer stellt Weichen früh auf Sieg

Das Spiel begann zunächst ohne besondere Höhepunkte in den ersten zehn Minuten, doch schon bald nahm der FC Illumina Andorf das Heft in die Hand. In der 15. Minute vergab Ivan Grabovac noch eine große Chance, doch nur zwei Minuten später machte es Florian Spitzer besser. Er erzielte das 1:0 für die Andorfer, was die Richtung des Spiels deutlich vorgab.

In der Folgezeit drängte Andorf weiter auf das Tor, während die Pettenbacher sich schwer taten, ins Spiel zu finden. In der 19. Minute hatte Laszlo Safar eine gute Gelegenheit, doch es blieb zunächst beim 1:0. Nach einer Trinkpause in der 23. Minute kam Pettenbach/Grünau in der 28. Minute durch ihre erste Chance ins Spiel, die jedoch nicht genutzt wurde. Kurz darauf hatte Enes Simsek eine weitere gute Möglichkeit, die ebenfalls ungenutzt blieb.

Auch in der Schlussphase der ersten Halbzeit blieb der FC tonangebend. Mario Colic prüfte in der 45. Minute mit einem Freistoß den gegnerischen Torwart Tobias Zeitlinger, der jedoch stark parierte. So ging es mit einer verdienten 1:0-Führung für die Heimmannschaft in die Pause.

Andorf legt vier Tore nach

Die zweite Halbzeit begann furios für den FC Illumina Andorf. Bereits in der 47. Minute erzielte Ivan Grabovac das 2:0. In der Folge drängten die Andorfer weiter auf das gegnerische Tor. In der 50. Minute hatten sie eine weitere gute Chance, und nur wenige Minuten später zeigte Laszlo Safar erneut seine Gefährlichkeit bei Standardsituationen.

Die Gäste aus Pettenbach hatten in der 53. Minute eine Gelegenheit durch David Klausriegler, dessen Freistoß knapp über das Tor ging. Doch die Andorfer ließen sich davon nicht beeindrucken. Ivan Grabovac schnürte in der 56. Minute seinen Doppelpack und erhöhte auf 3:0. Wenige Minuten später hatte David Klausriegler für die Gäste noch eine gute Chance, doch Manuel Oberauer im Tor des FC Illumina Andorf parierte stark.

Der nächste Treffer ließ nicht lange auf sich warten: In der 66. Minute markierte Bernhard Öhlböck das 4:0. Andorf nutzte nun jede sich bietende Möglichkeit, während die Gäste sich kaum noch zur Wehr setzen konnten. Trotz einer weiteren Trinkpause in der 70. Minute und einer vergebenen Großchance von Tolga Celepci in der 75. Minute blieb Andorf am Drücker.

Den Schlusspunkt setzte Julian Nagl, der in der 88. Minute das 5:0 erzielte und damit den Endstand herstellte. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie und der FC Illumina Andorf konnte sich über einen verdienten und überzeugenden Sieg freuen.

