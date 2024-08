Torfest in der Landesliga West: SPG Esternberg/St. Roman besiegt FC Hertha Wels Juniors mit 5:3

Details Sonntag, 25. August 2024 14:30

Die vierte Runde der Landesliga West (OÖ) brachte ein wahres Torfestival zwischen der SPG Esternberg/St. Roman und den FC Hertha Wels Juniors. In einem packenden Spiel setzten sich die Sauwald-Veilchen letztlich mit 5:3 gegen die Welser durch. Die Zuschauer erlebten eine Partie voller Highlights, wobei die Esternberger von Anfang an die Oberhand behielten und ihr Offensivpotenzial eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Blitzstart und Tore im Minutentakt

Gleich zu Beginn zeigten die Sauwald-Veilchen, dass sie das Heft des Handelns in die Hand nehmen wollten. Bereits in der 13. Minute sorgte Sebastian Witzeneder für das 1:0. Zuvor hatten die Gäste mehrere große Chancen um in Führung zu gehen. Rund eine Viertelstunde nach dem 1:0 später schlug Witzeneder erneut zu und erhöhte mit einem präzisen Schuss auf 2:0.

Die Welser schienen geschockt von diesem frühen Doppelschlag, konnten sich jedoch langsam wieder fangen. In der 32. Minute brachte Angelo Nenadic die Herthaner mit einem sehenswerten Treffer zum 2:1 zurück ins Spiel. Doch die Antwort der Esternberger ließ nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten nach dem Anschlusstreffer stellte Mario Fuchs den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Sein Freistoß aus 25 Metern schlug unhaltbar im Tor der Welser ein und sorgte für den 3:1-Halbzeitstand.

Torrausch auch in Hälfte Zwei

Nach der Pause entwickelte sich das Spiel weiter zu einem offenen Schlagabtausch. In der 60. Minute verkürzte Edis Salkic für die Welser auf 3:2 und ließ die Hoffnung auf ein Comeback aufkeimen. Doch die Esternberger zeigten sich unbeeindruckt und antworteten nur sechs Minuten später. Martin Splichal setzte zu einem sensationellen Solo an, bei dem er fünf Gegenspieler ausspielte, und netzte zum 4:2 ein.

In der 75. Minute entschied Simon Grömmer das Spiel endgültig zugunsten der Hausherren. Nach einem Eckball stieg er am höchsten und köpfte zum 5:2 ein. Die Welser versuchten weiterhin, das Unmögliche möglich zu machen, doch mehr als der Treffer zum 5:3 durch Ognjen Krajnovic in der 90. Minute gelang ihnen nicht mehr.

Kurz zuvor gab es noch ein unrühmliches Ende für Aleksandar Mijatovic von den FC Hertha Wels Juniors, der in der 89. Minute mit einer roten Karte vom Platz gestellt wurde, nachdem er Martin Splichal absichtlich mit dem Ellbogen ins Gesicht geschlagen hatte.

Adnan Begic, Co-Trainer Hertha Wels Juniors:

„Esternberg hat uns ihr Spiel augezogen und wir haben leider nicht genug entgegengesetzt. Bevor wir das 1:0 kassierten, hatten wir drei hundertprozentige Chancen, die wir leider allesamt nicht nutzten konnten. Wir müssen uns noch an die Liga anpassen; fußballerisch sind wir eine der besten Mannschaften, aber dieses körperbetonte Spiel in der Landesliga liegt unserem jungen Team noch nicht.“

Landesliga West: Esternberg/St. Roman : FC Hertha Wels Juniors - 5:3 (3:1)

93 Ognjen Krajnovic 5:3

75 Simon Grömmer 5:2

66 Martin Splichal 4:2

60 Edis Salkic 3:2

36 Mario Fuchs 3:1

32 Angelo Nenadic 2:1

29 Sebastian Witzeneder 2:0

13 Sebastian Witzeneder 1:0

