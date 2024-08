SPG Pettenbach/Grünau setzt sich in engem Spiel gegen die Hertha Juniors durch

Details Samstag, 31. August 2024 12:02

Im Rahmen 5. Runde der Landesliga West konnte die SPG Pettenbach/Grünau die FC Hertha Wels Juniors mit 3:2 bezwingen. Die Partie war von einem offenen Schlagabtausch mit Treffern auf beiden Seiten geprägt, wobei die Gäste am Ende die Oberhand behielten. Die Welser konnten trotz einer starken Leistung die Führung nicht über die Zeit retten und mussten sich den entschlossenen Almtalern geschlagen geben.

Ein Blitzstart und ein ausgeglichener erster Durchgang

Bereits in der zweiten Minute gingen die Gäste aus Pettenbach durch einen Elfmeter von Hristo Krachanov in Führung, nachdem Steininger den Strafstoß herausgeholt hatte. Die frühe Führung setzte die Herthaner sofort unter Druck, doch diese ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und versuchten, den Rückstand aufzuholen.

Nach einigen verpassten Chancen auf beiden Seiten konnte Edis Salkic in der 26. Minute den Ausgleich für die Welser erzielen. Die Gastgeber zeigten sich von ihrer besten Seite und drängten auf die Führung, wobei sie kurz vor der Halbzeitpause einige gute Möglichkeiten hatten. So verfehlte beispielsweise eine gute Möglichkeit der Welser in der 45. Minute knapp das Ziel.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit startete ebenfalls temporeich. Schon in der 52. Minute hatten die Welser eine Top-Chance, die jedoch knapp daneben ging. Nur eine Minute später, in der 53. Minute, war es dann soweit: Muhammed Yigit brachte die FC Hertha Wels Juniors mit einem Tor zum 2:1 in Führung. Die Herthaner schienen nun die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen und drängten weiter nach vorne. Doch die Pettenbacher gaben nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 81. Minute brannte es im Pettenbacher Strafraum, doch Torhüter Zeitlinger verhinderte mit zwei Top-Paraden einen weiteren Treffer der Welser.

Diese vergebenen Chancen sollten sich rächen: In der 83. Minute köpfte David Alexander Klausriegler den Ball zum 2:2-Ausgleich ins Netz und brachte die Gäste wieder zurück ins Spiel. Nur zwei Minuten später, in der 85. Minute, drehten die Almtaler das Spiel komplett. Nach einem Zuspiel von Klausriegler zeigte sich Tobias Riedler eiskalt und erzielte das 3:2 für SPG Pettenbach/Grünau. Die Welser versuchten noch einmal alles, um zumindest einen Punkt zu retten, aber die Gäste verteidigten ihre knappe Führung geschickt. In der 96. Minute endete das Spiel schließlich mit einem 2:3-Sieg für die SPG Pettenbach/Grünau.

Florian Kremsmayr, Sportlicher Leiter Pettenbach:

"Wir sind anfangs mit dem Elfer 1:0 in Führung gegangen und haben uns dann ein bisschen zu sehr auf der Führung ausgeruht. Der Ausgleich von Wels war dann auf alle Fälle verdient. Bis zum Ende der Partie haben wir uns dann lange schwer getan mit dem Rückstand aus der zweiten Hälfte und dann ist uns eben noch ein schneller Doppelpack gelungen. Der Sieg war schlussendlich schon ein wenig glücklich, da die Welser schon sehr gut gespielt haben und uns sehr gefordert haben aber so ist der Fußball manchmal eben."

Landesliga West: FC Hertha Wels Juniors : Pettenbach/Grünau - 2:3 (1:1)

85 Tobias Riedler 2:3

83 David Alexander Klausriegler 2:2

53 Muhammed Yigit 2:1

26 Edis Salkic 1:1

2 Hristo Krachanov 0:1

