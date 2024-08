Bad Wimsbach feiert klaren Heimsieg gegen das Schlusslicht aus Schärding

Details Samstag, 31. August 2024 12:09

Der SK Bad Wimsbach hat am Freitagabend einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen den SK Schärding/ATSV eingefahren. Im Spiel der 5. Runde der Landesliga West zeigte die Heimmannschaft eine starke Leistung und ließ den Gästen kaum Chancen. Bereits zur Halbzeit führten die Bad Wimsbacher mit 2:0 und sicherten sich am Ende den verdienten Sieg durch ein weiteres Tor in der zweiten Hälfte.

Frühe Führung durch Stockinger

Die Partie begann mit einer schnellen und dynamischen Spielweise von beiden Teams. Schon früh in der 12. Minute hatten die Schärdinger eine Top-Chance, als eine tolle Hereingabe von der Seite den Stürmer fand, der den Ball jedoch nur an die Latte setzte. Dieses verpasste Tor erwies sich als entscheidend, denn nur vier Minuten später schlug der SK Bad Wimsbach zu. Jakob Konrad Stockinger erzielte das 1:0 nach einem trockenen Schuss vom 16er, der unhaltbar im Netz landete.

Der Führungstreffer gab den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb, und sie setzten die Gäste weiter unter Druck. Die Schärdinger hatten Schwierigkeiten, aus der eigenen Hälfte herauszukommen und den Ball kontrolliert nach vorne zu bringen. Immer wieder konnten die Bad Wimsbacher Angriffe starten und ihre Offensivkraft demonstrieren.

Bisercic baut die Führung aus

In der 45. Minute gelang es den Gastgebern, ihre Führung weiter auszubauen. Boris Bisercic vollendete eine feine Hereingabe von der Seite und traf zum 2:0. Dieser Treffer kurz vor der Halbzeitpause war ein schwerer Schlag für die Schärdinger, die mit einem deutlichen Rückstand in die Kabine gehen mussten.

Nach der Halbzeitpause versuchte der SK Schärding, wieder ins Spiel zu finden, doch die Bad Wimsbacher Verteidigung stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Die wenigen Möglichkeiten, die sich für die Gäste ergaben, wurden entweder von der Abwehr entschärft oder der Torhüter des SK Bad Wimsbach zeigte sein Können.

Weiss sorgt für den Schlusspunkt

In der 84. Minute fiel dann die endgültige Entscheidung. Nach einem Eckball gelangte der Ball zu Stefan Weiss, der das 3:0 erzielte. Dieses Tor war hochverdient, da die Bad Wimsbacher im gesamten Spielverlauf zahlreiche 100%ige Torchancen hatten. Weiss' Treffer war der krönende Abschluss einer beeindruckenden Vorstellung des SK Bad Wimsbach.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Höhepunkte, und so endete die Partie mit einem verdienten 3:0-Sieg für den SK Bad Wimsbach. Die Heimmannschaft hat mit diesem Erfolg ihre Ambitionen in der Landesliga West eindrucksvoll unterstrichen, während der SK Schärding enttäuscht die Heimreise antreten musste.

Martin Plasser, sportlicher Leiter Bad Wimsbach:

"Wir sind gestern von Anfang an sehr gut in die Partie gekommen und konnten nach einer guten Anfangsphase auch schnell die Führung erzielen. Danach hatten wir das Spiel ganz gut im Griff und konnten nach vielen vergebenen Chancen vor der Halbzeit dann doch noch die Führung ausbauen, was psychologisch auf alle Fälle wichtig war. Mit dem 3:0 war die Messe dann endgültig gelesen und ich finde, dass wir uns den Sieg mit unserer Leistung heute auf alle Fälle verdient haben."

Landesliga West: Bad Wimsbach : SK Schärding/ATSV - 3:0 (2:0)

84 Stefan Weiss 3:0

45 Boris Bisercic 2:0

16 Jakob Konrad Stockinger 1:0

