Utzenaich/Antiesenhofen triumphiert knapp über Schalchen/Mattighofen

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der Landesliga West (OÖ) zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG Utzenaich/Antiesenhofen und der SpVg Schalchen/Mattighofen. Beide Mannschaften stehen nach vier Spieltagen punktgleich bei einem Sieg und drei Niederlagen. Während die Gastgeber mit diesem Auftakt sicherlich nicht völlig unzufrieden sind, ist es für Schalchen, die auch in diese Partie als Favorit gingen, ein ziemlich verkorkster Saisonstart. Auch in diesem Match konnte Schalchen den Ball nicht im Tor unterbringen und verlor letztlich knapp mit 1:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entschied ein einziger Treffer von Ivan Peric in der zweiten Halbzeit das Match zugunsten der Gastgeber.

Wenige Offensivaktionen in Halbzeit eins

Die erste Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen, wobei beide Mannschaften zwar engagiert, aber ohne nennenswerte Torchancen agierten. Die Abwehrreihen standen stabil, und die Offensivbemühungen endeten meist an der gut organisierten Defensive des Gegners. Die Utzenaicher zeigten sich besonders in der Defensive diszipliniert und ließen den Schalchenern nur wenig Raum zur Entfaltung. Auf der anderen Seite gelang es den Gästen jedoch auch, die Offensivkräfte der Heimelf weitestgehend zu neutralisieren. Somit ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Ivan Peric entscheidet die Partie

In der 60. Minute war es dann endlich soweit: Ivan Peric nutzte eine schön herausgespielte Gelegenheit über die rechte Seite und erzielte das entscheidende Tor für die Heimelf. Sein präziser Abschluss ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance und sorgte für großen Jubel bei den Anhängern der Utzenaicher. Dieses Tor verlieh dem Spiel eine neue Dynamik, da die Gäste nun gezwungen waren, offensiver zu agieren, um den Ausgleich zu erzielen. Für die Hausherren ging der Matchplan hingegen völlig auf, da man genau auf dieses entscheidende Tor lauerte.

Trotz einiger Bemühungen der Schalchener blieb der Ausgleich jedoch aus. Die Defensive der Utzenaicher stand auch in der zweiten Halbzeit sicher und konnte die Angriffe der Gäste immer wieder erfolgreich abwehren. Zwar hatten beide Teams noch die ein oder andere Gelegenheit auf ein weiteres Tor, schlussendlich blieb es aber beim knappen 1:0-Sieg der Utzenaicher

Josef Feichtinger, Trainer SPG Utzenaich/Antiesenhofen:

„Wir waren gegen einen sehr starken Gegner zwar nicht unbedingt die bessere Mannschaft, haben aber dennoch verdient die drei Punkte eingefahren, da wir einfach clever gespielt haben. Wir wussten, dass wenn wir das Spiel so lange wie möglich offenhalten und es noch 0:0 steht, werden die Chancen für uns größer – genau das haben wir in der ersten Halbzeit geschafft. Wir haben wenig bis gar nichts zugelassen und hätten bereits in der ersten Hälfte in Führung gehen können. In einer guten Phase in der zweiten Hälfte haben wir schließlich das Tor erzielt. Beide Seiten hatten dann jeweils noch Möglichkeiten einen Treffer zu erzielen, schlussendlich blieb es beim knappen aber nicht unverdienten 1:0."

Landesliga West: Utzenaich/Antiesenhofen : SpVg Schalchen/Mattighofen - 1:0 (0:0)

60 Ivan Peric 1:0

