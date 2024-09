Unterhaltsames Remis zwischen Union Gschwandt und ATSV Sattledt

Details Sonntag, 01. September 2024 12:35

Im Rahmen des 5. Spieltags der Landesliga West kam es am gestrigen Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Gschwandt und dem ATSV Sattledt. Während die Gastgeber als einzige Mannschaft alle vier bisherigen Spiele gewinnen konnten und mit den vollen zwölf Punkten an der Tabellenspitze stehen, konnten die Gäste am letzten Spieltag erstmals gewinnen, womit sie bei drei Zählern in der Tabelle stehen. Diese Partie endete schlussendlich mit einem unterhaltsamen und umkämpften 1:1-Unentschieden.

Frühe Führung für die Union Gschwandt

Schon in der Anfangsphase des Spiels zeigte die Union Gschwandt ihre Effizienz. Nach einer Ecke behielt Marko Rastovic im Getümmel den Überblick und erzielte in der 5. Minute das 1:0 für die Gschwandter. Dieser frühe Treffer setzte die Gäste aus Sattledt unter Druck, die in der Folge etwas ideenlos wirkten und kaum Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte verzeichnen konnten.

Der Druck der Union Gschwandt auf das Tor der Sattledter nahm zu, wie in der 20. Minute, als eine weitere Ecke nach einem parierten Weitschuss heraussprang. Nach einer kurzen Trinkpause in der 23. Minute fanden die Gäste jedoch zurück ins Spiel und erzielten in der 33. Minute den Ausgleich. Hakan Baltaoglu nahm das Leder, nach einer Flanke hinter die Abwehr, in abseitsverdächtiger Position an und glich per Seitfallzieher sehenswert zum 1:1 aus.

Bis zur Halbzeit hatten die Gäste noch eine weitere Chance, jedoch segelte der Kopfball der Nummer 10 am langen Eck vorbei. Die erste Halbzeit endete somit mit einem 1:1, was speziell für die Hausherren enttäuschend war, da sie technisch und körperlich überlegen schienen.

Chancenreiche zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. In der 48. Minute hatte Miroslav Antonov die erneute Führung für die Union Gschwandt auf dem Fuß, traf jedoch nur den Pfosten. Nur zwei Minuten später wurde es auf der anderen Seite gefährlich, als die Sattledter nach einem Konter für Unruhe im Gschwandter Strafraum sorgten - die Gschwandter Abwehr konnte sich jedoch aus dem Getümmel befreien.

In der 52. Minute hatte Stefan Tiefenthaler eine Großchance, das 2:1 zu erzielen, schoss jedoch aus zehn Metern deutlich über das Tor. Die Union Gschwandt setzte ihre Offensivbemühungen fort und kam in der 64. Minute zu zwei Elfmetersituationen, doch die Pfeife des souveränen Unparteiischen Tobias Wimhofer blieb stumm. In der 80. Minute hatte die Union Gschwandt erneut die Möglichkeit zur Führung, als Thomas Altmaninger einen Schuss abgab, den Gästetorwart Manuel Langeder jedoch souverän parierte. Fünf Minuten später versuchte es Tarik Ramakic per Freistoß, was ebenfalls erfolglos blieb. Letztlich blieb es trotz einiger Chancen, insbesondere von den Hausherren, bei der umkämpften 1:1-Punkteteilung

Andreas Pröller, Trainer ATSV Sattledt:

„Gschwandt hatte zwar etwas mehr Spielanteile, aufgrund unserer defensiven Kompaktheit und unserer geschlossenen Mannschaftsleistung haben wir aber stark dagegengehalten und mit dem Quäntchen Glück das 1:1 verdient über die Zeit gebracht. Trotz der hohen Temperaturen war es eine sehr laufintensive Partie mit vielen guten Zweikämpfen. Beide Mannschaften haben ein wirklich interessantes Fußballspiel geliefert.“

Landesliga West: Gschwandt : Sattledt - 1:1 (1:1)

33 Hakan Baltaoglu 1:1

5 Marko Rastovic 1:0

