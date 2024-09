Esternberg feiert Heimsieg in einem unterhaltsamen Aufeinandertreffen gegen Munderfing

Details Sonntag, 01. September 2024 12:27

Im Duell der fünften Runde der Landesliga West setzte sich die SPG Esternberg/St. Roman gegen die SPG Munderfing/Pfaffstätt mit einem 3:1-Sieg durch. Die Esternberger konnten sich vor heimischem Publikum gegen die Munderfinger durchsetzen und somit wichtige Punkte sammeln und den momentanen Aufschwung des Saisonstarts fortsetzen.

Frühe Führung und schnelle Antwort

Von Beginn an war die Partie zwischen den Sauwald-Veilchen und den Munderfingern von hoher Intensität geprägt. Bereits in der zwölften Minute gelang Martin Splichal der erste Treffer des Spiels für die SPG Esternberg/St. Roman. Ein schöner Angriff führte zum verdienten 1:0 für die Hausherren, die durch den frühen Treffer beflügelt wurden.

Die Freude über die Führung währte jedoch nicht lange. Nur acht Minuten später konnten die Gäste aus Munderfing den Ausgleich erzielen. Florian Moser-Werndl schoss den Ball in der 20. Minute ins Netz und brachte die Partie wieder auf Augenhöhe. Beide Teams zeigten in dieser Phase des Spiels großen Einsatz und ließen dem Gegner wenig Raum zur Entfaltung.

Spannende zweite Halbzeit

Der Ausgleich beflügelte die SPG Esternberg/St. Roman zu weiteren Angriffen. In der 32. Minute war es erneut Martin Splichal, der die Gastgeber in Führung brachte. Diesmal bereitete Marko Kovjenic den Treffer mustergültig vor, sodass Splichal nur noch zum 2:1 einschieben musste. Kurz darauf, in der 34. Minute, erzielten die Munderfinger ein Tor, das jedoch wegen Abseits nicht anerkannt wurde.

Mit einer knappen 2:1-Führung für die Esternberger ging es in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte drängten beide Mannschaften auf weitere Treffer, doch zunächst blieb es spannend ohne Torerfolge. In der 36. Minute hatte Martin Splichal eine großartige Chance auf einen Hattrick, doch der Ball wollte nicht ins Tor.

Die SPG Esternberg/St. Roman hatte in der 60. Minute eine Reihe von Chancen, um die Führung auszubauen, konnte diese jedoch nicht nutzen. Erst in der 80. Minute kam wieder Spannung auf, als Mario Fuchs einen Freistoß ausführte, der jedoch knapp rechts am Tor vorbeiging. Die Munderfinger versuchten, den Ausgleich zu erzielen, doch die Verteidigung der Esternberger stand sicher.

Entscheidung in der Schlussphase

In der 84. Minute fiel die Entscheidung zugunsten der Heimmannschaft. Marko Kovjenic traf zum 3:1 für die SPG Esternberg/St. Roman und machte damit den Sieg perfekt. Das Tor war auf dem Instagram-Account der Union Esternberg zu sehen und brachte die Fans zum Jubeln. Die Munderfinger konnten dem nichts mehr entgegensetzen und mussten sich letztlich geschlagen geben.

Kurz vor dem Schlusspfiff, in der 90. Minute, erzielte die SPG Esternberg/St. Roman noch ein Tor, das jedoch wegen Abseits aberkannt wurde. Nach insgesamt 94 Minuten endete die Partie mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Esternberger, die ihre positive Bilanz aus den ersten Saisonspielen nahtlos fortsetzen konnten.

Florian Maier, Co-Trainer Esternberg:

"Wir sind in der ersten Halbzeit ganz gut ins Spiel gekommen und haben uns dann mit dem Führungstreffer auch belohnt, da wir mehr Spielanteile hatten. Die Führung zur Halbzeitpause war dann definitiv verdient. In der zweiten Halbzeit wurde Munderfing dann nochmals etwas gefährlicher und das Spiel wurde ausgeglichener, doch am Ende des Tages haben wir uns den Sieg aufgrund des klaren Chancenübergewichts verdient."

Landesliga West: Esternberg/St. Roman : SPG Munderfing/Pfaffstätt - 3:1 (2:1)

84 Marko Kovjenic 3:1

32 Martin Splichal 2:1

20 Florian Moser-Werndl 1:1

12 Martin Splichal 1:0

