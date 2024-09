Fünftes Spiel ohne Gegentor: Kammer gewinnt auch gegen Grieskirchen makellos

Details Sonntag, 01. September 2024 12:35

Der SK Kammer konnte sich am gestrigen Samstagabend gegen den SV Grieskirchen mit einem verdienten 2:0-Sieg durchsetzen und somit auch im fünften Spiel der Saison ohne Gegentor bleiben. In einem von Taktik und Einsatz geprägten Spiel blieben die Gastgeber geduldig und nutzten ihre Chancen in der zweiten Halbzeit effizient, während die Defensive einmal mehr sattelfest blieb.

Ausgeglichene erste Halbzeit

In der ersten Halbzeit war die Begegnung von intensiven Zweikämpfen und taktischem Geplänkel geprägt. Beide Teams versuchten, die Kontrolle über das Mittelfeld zu gewinnen, was jedoch zu einem weitgehend ausgeglichenen Spielverlauf führte.

Die Defensivabteilungen beider Mannschaften arbeiteten konzentriert und ließen nur wenige klare Torchancen zu. Der SK Kammer versuchte immer wieder, mit schnellen Angriffen über die Flügel die Abwehr der Grieskirchner zu knacken, doch diese verteidigten geschickt und ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Auf der anderen Seite versuchte der SV Grieskirchen, mit langen Bällen und präzisen Pässen gefährlich zu werden, doch auch sie hatten Schwierigkeiten, den letzten Pass erfolgreich zu spielen. So ging es torlos in die Halbzeitpause. Die Zuschauer sahen ein spannendes Spiel, in dem beiden Mannschaften die Bedeutung der Partie anzumerken war. Trotz der fehlenden Tore blieb die Spannung erhalten, und es war klar, dass eine starke zweite Halbzeit folgen würde.

Kammer macht den Sack zu

Nach der Pause kamen die Gastgeber mit neuer Energie aus der Kabine und setzten die Grieskirchner zunehmend unter Druck. Die Kammerer schafften es, das Tempo zu erhöhen und ihre Offensivbemühungen zu intensivieren. In der 58. Minute wurde ihre Geduld schließlich belohnt: Oliver Noah Habring erzielte das erlösende 1:0 für den SK Kammer. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter der Grieskirchner keine Chance und brachte sein Team in Führung. Nach diesem Treffer zog sich Kammer nicht zurück, sondern drängte weiter nach vorne, um die Führung auszubauen. Die Grieskirchner kämpften verbissen um den Ausgleich, doch die Defensive der Gastgeber stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Das Spiel blieb spannend, und die Gäste gaben sich keinesfalls geschlagen.

In der 90. Minute fiel dann die Entscheidung: Christoph Pammer erzielte das 2:0 für den SK Kammer. Nach einem schnellen Angriff vollendete er souverän und stellte damit den Endstand her. Die Gastgeber zeigten in dieser Phase ihre ganze Klasse und belohnten sich für eine engagierte Leistung. In der Nachspielzeit kontrollierte der SK Kammer das Spielgeschehen und ließ nichts mehr anbrennen. Nach insgesamt 96 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und die Kammerer durften einen wichtigen Heimsieg feiern. Mit diesem Erfolg setzen sie ein deutliches Zeichen in der Landesliga West und verbessern ihre Position in der Tabelle.

Bernhard Danner, Sektionsleiter Kammer:

"Wir haben heute ein sehr gutes Spiel gezeigt und konnten uns in der zweiten Hälfte für unsere Leistungen dann auch belohnen. Es hat zwar ein wenig gedauert, bis wir unsere Chancen verwertet haben, aber wir haben uns nicht aus dem Konzept bringen lassen. Wir sind auf alle Fälle sehr froh, dass es momentan so gut läuft und dass wir erneut zu Null spielen konnten."

Landesliga West: SK Kammer : Grieskirchen - 2:0 (0:0)

95 Christoph Pammer 2:0

58 Oliver Noah Habring 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.