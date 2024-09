Neuhofen feiert Kantersieg im Heimspiel gegen Schwanenstadt

Details Sonntag, 01. September 2024 12:45

In der fünften Runde der Landesliga West fegte der Aufsteiger USV Neuhofen/I. den SC Schwanenstadt mit einem beeindruckenden 5:0 vom Platz. Bereits zur Halbzeit führten die Neuhofner komfortabel mit 2:0, bevor sie in der zweiten Halbzeit weiter aufdrehten und das Ergebnis in die Höhe schraubten. Für Schwanenstadt war dies ein bitterer Abend, die nach der Niederlage nun am letzten Tabellenplatz angelangt sind.

Frühe Führung für die Neuhofner

Das Spiel begann mit einem schnellen Schlagabtausch, bei dem beide Teams ihre ersten Chancen suchten. In der 7. Minute setzte der USV Neuhofen/I. den ersten Akzent, als der Gäste-Tormann Mair einen Abschluss der Neuhofner über das Tor lenkte. Kurz darauf zeigte sich Schwanenstadt erstmals gefährlich, doch Nedim verfehlte das Ziel deutlich. Schwanenstadt bemühte sich, ins Spiel zu finden, und hatte in der 12. Minute durch Jan Reisinger eine große Chance, als er sich durch die Viererkette der Neuhofner tankte, jedoch am Pfosten scheiterte. In der 18. Minute war es dann Baumann, der mit einem Distanzschuss für Gefahr sorgte, aber der Neuhofner Keeper Krizek parierte zur Ecke.

Die Neuhofner verteidigten jedoch gut und konnten in der 27. Minute in Führung gehen. Laurenz Leodolter nutzte eine Unachtsamkeit der Schwanenstädter Defensive eiskalt aus und brachte den USV Neuhofen/I. mit 1:0 in Front. Das Tor gab den Neuhofnern Selbstvertrauen, und nur wenige Minuten später folgte die nächste Großchance, doch der Schuss der Nummer 28 wurde von Mair pariert. Schwanenstadt blieb bemüht und hatte in der 24. Minute eine weitere gute Gelegenheit, als Plojer frei vor dem Heim-Keeper auftauchte. Doch der Neuhofner Schlussmann zeigte erneut seine Klasse und parierte zweimal herausragend. In der 35. Minute verfehlte ein Distanzschuss von Reisinger knapp das Ziel. Kurz vor der Halbzeit erhöhte dann Alexander Markus Karl für die Neuhofner auf 2:0, als er einen langen Ball gekonnt über den herauslaufenden Mair lupfte.

Schwanenstadt chancenlos in der zweiten Halbzeit

Mit einem komfortablen 2:0-Vorsprung ging es in die zweite Halbzeit. Schwanenstadt zeigte zunächst eine Reaktion und kam in der 51. Minute durch Bulut zu einer Halbchance, die jedoch deutlich daneben ging. In der 58. Minute folgte eine weitere Großchance für die Gäste, als Tormann Krizek bereits am Boden lag, doch Rizvanovic schaffte es nicht, den Ball ins leere Tor zu spitzeln.

Die Neuhofner blieben jedoch gefährlich und erhöhten in der 61. Minute auf 3:0. Leon Sperl war der Torschütze, doch die Zuschauer verpassten das Tor, da viele von ihnen in der Kantine waren. Nur zwei Minuten später folgte das 4:0, als David Ohler den Ball im Netz unterbrachte, nachdem ein Eigentor vorausgegangen war. Schwanenstadt war nun völlig demoralisiert und hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Die Neuhofner nutzten dies aus und setzten in der 79. Minute den Schlusspunkt. Laurenz Leodolter erzielte seinen zweiten Treffer des Abends und stellte den Endstand von 5:0 her.

Thomas Reifeltshammer, Trainer Neuhofen:

"In der ersten Halbzeit haben wir uns heute lange schwer getan und wir haben einige unnötige Fehler gemacht. Dennoch konnten wir mit 2:0 in Führung gehen und unsere Leistung in der zweiten Hälfte dann nochmals steigern. Wir waren dann viel präsenter und haben auch noch sehr schöne Tore herausgespielt. Insgesamt war es auf alle Fälle ein verdienter Sieg, wobei er vielleicht eine Spur zu hoch ausgefallen ist."

Landesliga West: Neuhofen : Schwanenstadt - 5:0 (2:0)

79 Laurenz Leodolter 5:0

63 Eigentor durch David Ohler 4:0

61 Leon Sperl 3:0

44 Alexander Markus Karl 2:0

27 Laurenz Leodolter 1:0

