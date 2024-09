Union Peuerbach dreht zwei Tore Rückstand und siegt gegen FC Illumina Andorf

Details Sonntag, 01. September 2024 13:40

In der fünften Runde der Landesliga West drehte Union Peuerbach zu Hause einen 2:0-Rückstand gegen die SPG FC Illumina Andorf/Sigharting und siegte schlussendlich mit 3:2. Während Peuerbach somit punktgleich und weiterhin ungeschlagen mit Kammer und Gschwandt auf dem ersten Tabellenplatz steht, war es für Andorf die erste Pleite in der noch frischen Saison. Nach einem frühen Rückstand zeigte die Union Peuerbach großen Kampfgeist und drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten. Die Tore von Marcel Lenzbauer und Moritz Öhlinger sorgten letztlich für den Heimsieg.

Früher Schock für die Peuerbacher

Der Beginn des Spiels verlief alles andere als ideal für die Union Peuerbach. Bereits in der 7. Minute gingen die Gäste aus Andorf in Führung. Ivan Grabovac nutzte eine Unachtsamkeit in der Peuerbacher Abwehr und traf zum 0:1. Dieser frühe Rückstand verunsicherte die Hausherren sichtbar, während die Andorfer weiterhin Druck ausübten. Der FC Illumina Andorf konnte seine Führung in der 37. Minute weiter ausbauen. Florian Spitzer erzielte das 0:2 nach einem schnellen Angriff der Gäste. Die Union Peuerbach hatte bis dahin Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und musste nun einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen.

Doch kurz vor der Halbzeitpause kam die Wende. In der 42. Minute gelang Strahinja Macanovic per direktem Freistoßtreffer der Anschluss für die Peuerbacher. Sein Tor zum 1:2 war der dringend benötigte Hoffnungsschimmer für das Heimteam, das nun mit neuer Energie in die Kabine ging.

Peuerbach dominiert die zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit begann mit einem deutlich verbesserten Auftritt der Union Peuerbach. Sie drängten auf den Ausgleich und setzten die Abwehr von Andorf zunehmend unter Druck. Die Belohnung für ihren Einsatz folgte in der 73. Minute, als Marcel Lenzbauer den Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielte.

In der Schlussphase entwickelte sich die Partie zu einem echten Krimi. Beide Mannschaften hatten Chancen, doch es war die Union Peuerbach, die in der 78. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Moritz Öhlinger traf zum 3:2 und drehte damit das Spiel vollständig zugunsten der Heimmannschaft. In den verbleibenden Minuten und der siebenminütigen Nachspielzeit versuchte der FC Illumina Andorf noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen und sie hatten noch die ein oder andere gefährliche Möglichkeit. Als der Schlusspfiff ertönte, war der 3:2-Sieg der Peuerbacher perfekt und die Freude über den hart erkämpften Heimsieg war groß.

Markus Mayr, sportlicher Leiter Union Peuerbach:

„In der ersten Halbzeit war Andorf aggressiver und besser im Spiel. Sie sind relativ schnell in Führung gegangen und haben nach etwas mehr als einer halben Stunde auch noch den zweiten Treffer nachgelegt. Glücklicherweise haben wir kurz vor der Halbzeitpause durch einen direkten Freistoßtreffer noch den Anschlusstreffer erzielt. In der zweiten Hälfte waren anschließend wir die spielbestimmende Mannschaft und stärker in den Zweikämpfen. Durch einen Doppelschlag rund 15 Minuten vor Schluss haben wir das Spiel dann völlig gedreht, was zu dem Zeitpunkt auch nicht unverdient war. In der Schlussphase haben sie nochmal alles versucht um das 3:3 zu erzielen und hatten noch die ein oder andere Möglichkeit, mit etwas Glück blieb es jedoch bei dem knappen 3:2.“

Landesliga West: Peuerbach : FC Illumina Andor - 3:2 (1:2)

78 Moritz Öhlinger 3:2

73 Marcel Lenzbauer 2:2

42 Strahinja Macanovic 1:2

37 Florian Spitzer 0:2

7 Ivan Grabovac 0:1

