Munderfing sichert sich Remis dank Last-Minute-Elfer gegen die Hertha Juniors

In einem spannenden Spiel der Landesliga West trennten sich die SPG Munderfing/Pfaffstätt und die FC Hertha Wels Juniors mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten sich kämpferisch und lieferten den Zuschauern ein aufregendes Match, dass insbesondere durch die Action am Schluss mit den beiden Platzverweisen und dem Last-Minute-Ausgleich der Munderfinger reichlich Unterhaltung bot.

Frühe Führung und umstrittene Entscheidungen

Die Partie begann mit einem hohen Tempo, und bereits nach wenigen Minuten hatten die Munderfinger die erste große Möglichkeit durch Angerer, der jedoch am gegnerischen Torwart scheiterte. Die Heimelf zeigte sich trotz vieler Ausfälle gut aufgestellt und dominierte die Anfangsphase. Diese Dominanz zahlte sich in der 16. Minute aus, als Florian Moser-Werndl die SPG Munderfing/Pfaffstätt mit einem präzisen Schuss in Führung brachte.

In der 27. Minute wurde die Überlegenheit der Munderfinger noch einmal deutlich, doch die Gäste aus Wels gaben nicht auf und konnten in der 36. Minute den Ausgleich erzielen. Ein umstrittenes Tor von Edis Salkic sorgte für Diskussionen, da der Linienrichter zunächst auf Abseits entschied, der Schiedsrichter jedoch weiterspielen ließ. Salkic nutzte die Verwirrung und brachte den Ball ins Netz.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Pause kamen die Welser besser ins Spiel und erhöhten den Druck auf die Heimelf. In der 48. Minute war es erneut Edis Salkic, der die Gäste mit seinem zweiten Treffer in Führung brachte. Das Spiel schien sich nun zugunsten der Herthaner zu entwickeln, die immer mehr Kontrolle über das Spielgeschehen gewannen.

Doch die Munderfinger ließen sich nicht hängen und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 88. Minute kam es zu einem Elfmeter für die Heimelf, den Fabian Nobis souverän verwandelte und damit den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Kurz darauf eskalierte die Situation für die Gäste aus Wels, als Muhammed Yigit in der 90. Minute die Rote Karte sah und Edis Salkic wegen wiederholter Kritik mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

Die Schlussminuten waren geprägt von hektischen Aktionen und weiteren Angriffen beider Teams, doch letztendlich blieb es beim 2:2-Unentschieden. Die Munderfinger konnten mit dem späten Ausgleich zufrieden sein, während die Welser sich trotz des Punktgewinns über die vergebenen Chancen und die Platzverweise ärgern dürften.

Matthias Spitzer, sportlicher Leiter Munderfing:

"Wir mussten gestern etwas ersatzgeschwächt gegen die Hertha antreten, da uns drei wichtige Spieler länger fehlen. Dennoch haben wir einen ganz guten Start in die Partie hingelegt. Unser Fokus war gestern primär auf der Defensivleistung. Diese ist uns gut gelungen und wir konnten mit der ersten Chance dann auch die Führung erzielen. Der Ausgleich der Welser war dann auf alle Fälle trotzdem verdient, da sie spielerisch gut waren. In der zweiten Hälfte waren sie lange auch das bessere Team, doch wir konnten uns mit unserer Leistungssteigerung gegen Spielende doch noch einen Punkt erkämpfen, über den wir natürlich froh sind."

Landesliga West: SPG Munderfing/Pfaffstätt : FC Hertha Wels Juniors - 2:2 (1:1)

88 Fabian Nobis 2:2

48 Edis Salkic 1:2

36 Edis Salkic 1:1

16 Florian Moser-Werndl 1:0

