Peuerbach setzt sich im Spitzenspiel gegen Pettenbach knapp durch

Im Rahmen der 6. Runde der Landesliga West konnte sich die Union Peuerbach knapp mit 1:0 gegen die SPG Pettenbach/Grünau durchsetzen. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten fiel das einzige Tor des Spiels bereits in der ersten Halbzeit für die Gäste aus Peuerbach. Die Zuschauer in Pettenbach bekamen ein Landesliga-Spiel auf einem sehr guten Niveau zu sehen, bei dem es 90 Minuten lang eng herging.

Furioser Start beider Mannschaften

Das Spiel begann mit hoher Intensität und beide Mannschaften suchten frühzeitig den Weg nach vorne. Bereits in der 14. Minute bot sich den Almtalern eine Top-Chance, doch der Ball ging über das Tor. Die Peuerbacher hingegen hatten in der 15. Minute eine gute Gelegenheit, die sie jedoch ebenfalls nicht nutzen konnten. Ein Schuss von Berger in der 23. Minute stellte die Abwehr der Peuerbacher auf die Probe, doch der Torhüter hielt souverän.

Der Spielverlauf blieb spannend und ausgeglichen. Kurz vor der Halbzeit, in der 41. Minute, gelang Union Peuerbach der entscheidende Treffer. Stefan Kornfelder erzielte nach einem gut herausgespielten Angriff das Tor zum 0:1. Dieser Treffer sollte sich als spielentscheidend herausstellen.

Defensive Schlacht und emotionale Höhepunkte

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. In der 45. Minute hatte Jan von Union Peuerbach eine weitere Chance, die jedoch vom Torwart der Pettenbacher vereitelt wurde. Ein Freistoß in der 71. Minute brachte für die SPG Pettenbach/Grünau keinen Erfolg, die Peuerbacher verteidigten geschickt.

In den Schlussminuten des Spiels kam es zu einigen hitzigen Szenen. Zunächst erhielt Dejan Erak von den Pettenbachern in der 87. Minute die Gelb-Rote Karte, was sein Team schwächte. Nur drei Minuten später musste auch Jan Ehrenleitner von Union Peuerbach nach einer Gelb-Roten Karte das Spielfeld verlassen. Trotz der Unterzahl auf beiden Seiten blieb das Spiel spannend bis zur letzten Sekunde. Nach sechs Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und Union Peuerbach konnte den knappen 1:0-Sieg feiern.

Rainer Kührer, Trainer Pettenbach:

"Die Zuschauer bekamen heute ein echtes Spitzenspiel zu sehen, in dem sich beide Teams einen Kampf auf Augenhöhe lieferten. Wir haben es defensiv eigentlich gut gemacht und sind die meiste Zeit sehr stabil gestanden, außer beim Gegentreffer. Peuerbach war einfach ein sehr guter Gegner und das Glück war heute vielleicht nicht auf unserer Seite, aber auf dieser Leistung können wir trotzdem aufbauen. Zudem möchte ich Moritz Öhlinger, der sich im Spiel verletzt hat, eine gute Besserung im Namen des Vereins wünschen."

Landesliga West: Pettenbach/Grünau : Peuerbach - 0:1 (0:1)

41 Stefan Kornfelder 0:1

