Dank Schmidbauer-Doppelpack: Utzenaich feiert glücklichen Auswärtssieg in Schwanenstadt

Details Samstag, 07. September 2024 12:18

Im Rahmen der gestrigen Begegnung der 6. Runde der Landesliga West zwischen dem SC Schwanenstadt und der SPG Raiffeisen Utzenaich/Antiesenhofen konnten die Gäste dank einem späten Doppelschlag drei Punkte erzielen. Trotz der Führung der Schwanenstädter zur Halbzeit, gelang es Utzenaich/Antiesenhofen in der zweiten Hälfte das Spiel zu drehen und mit 2:1 als Sieger vom Platz zu gehen. Der Doppelpacker Michael Schmidbauer avancierte dabei zum späten Matchwinner.

Schwanenstadt geht früh in Führung

Von Beginn an zeigte SC Schwanenstadt, dass sie unbedingt Punkte einfahren wollten. Bereits in der 29. Minute konnte die Heimmannschaft durch einen Elfmeter in Führung gehen. Nedim Rizvanovic trat souverän an und verwandelte zum 1:0 für die Schwanenstädter. Zu diesem Zeitpunkt schien es, als hätten die Gastgeber das Spiel unter Kontrolle. Sie dominierten das Geschehen auf dem Platz, während Utzenaich/Antiesenhofen hauptsächlich auf Konterchancen lauerte.

Bis zur Halbzeitpause blieb es beim 1:0. Schwanenstadt präsentierte sich stark und ließ den Gästen wenig Raum, um gefährlich zu werden. Mit dieser Führung ging es dann auch in die Kabinen. Doch in der zweiten Halbzeit sollte sich das Blatt wenden.

Wende in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann erneut mit Schwanenstadt im Vorwärtsgang. Ein guter Schuss von der Nummer 7 der Schwanenstädter in der 74. Minute verfehlte jedoch knapp das Ziel. Doch dann kam der Wendepunkt: In der 76. Minute musste Schwanenstadt einen herben Rückschlag hinnehmen, als Niklas Maximilian Adlgasser die Gelb-Rote Karte sah und somit vom Platz gestellt wurde. Von diesem Moment an spielte Utzenaich/Antiesenhofen in Überzahl.

Nur zwei Minuten später schlugen die Gäste zu. In der 78. Minute verwandelte Michael Schmidbauer eine direkte Ecke zum 1:1-Ausgleich. Der Treffer brachte neuen Schwung in die Reihen von Utzenaich/Antiesenhofen, während Schwanenstadt sichtlich mit dem Schock des Ausgleichs und der Unterzahl zu kämpfen hatte.

In der 81. Minute verpasste Utzenaich/Antiesenhofen eine hundertprozentige Chance, als ein Schuss der Nummer 10 knapp am Tor vorbeiging. Doch die Gäste ließen sich davon nicht entmutigen und drängten weiter auf den Führungstreffer. In der 83. Minute war es dann erneut Michael Schmidbauer, der zur Stelle war und den Ball zum 2:1 für Utzenaich/Antiesenhofen ins Netz beförderte. Dieses Tor besiegelte letztlich die Wende im Spiel. Die letzten Minuten verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und so endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für Utzenaich/Antiesenhofen. Trotz der anfänglichen Führung und einer starken ersten Halbzeit mussten sich die Schwanenstädter geschlagen geben.

Josef Feichtinger, Trainer Utzenaich:

"Durch den Sieg gegen Schalchen letzte Woche sind wir mit einer guten Portion Selbstvertrauen nach Schwanenstadt gereist. Allerdings hat uns Schwanenstadt sehr gefordert und wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan. Mit ein paar Umstellungen wurden wir in der zweiten Hälfte dann wesentlich besser und die Partie offener. Durch den Platzverweis am Ende haben wir dann unsere Chance gerochen und das Spiel tatsächlich noch gedreht, was eine sensationelle Mannschaftsleistung war."

Landesliga West: Schwanenstadt : Utzenaich/Antiesenhofen - 1:2 (1:0)

83 Michael Schmidbauer 1:2

78 Michael Schmidbauer 1:1

29 Nedim Rizvanovic 1:0

