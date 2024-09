Last-Minute-Treffer beschert Sattledt ein Remis gegen Esternberg

Details Samstag, 07. September 2024 12:24

In einem packenden Duell in der 6. Runde der Landesliga West trennten sich der ATSV Sattledt und die SPG Esternberg/St. Roman mit einem 1:1-Unentschieden. Nachdem die Esternberger in der ersten Halbzeit in Führung gegangen waren, gelang es den Sattledtern spät in der Nachspielzeit noch, den ersehnten Ausgleich zu erzielen und somit einen Punkt zu retten.

Esternberg dominiert die erste Halbzeit

Die Partie begann mit einem vielversprechenden Start für beide Mannschaften. Bereits in der 27. Minute konnten die Gäste aus Esternberg die Führung übernehmen. Martin Splichal brachte die Sauwald-Veilchen mit einem präzisen Schuss ins Netz und ließ den ATSV Sattledt somit in Rückstand geraten. Dieser frühe Treffer stellte die Weichen für eine erste Halbzeit, in der die Gäste aus Esternberg/St. Roman die Oberhand behielten.

Die Gastgeber versuchten, auf den Rückstand zu reagieren, doch die Esternberger Abwehr stand stabil und ließ kaum gefährliche Situationen zu. In der Offensive zeigte sich der ATSV Sattledt bemüht, konnte aber keine klaren Chancen kreieren. Die erste Halbzeit endete somit mit einer 1:0-Führung für die Gäste.

Dramatische Schlussphase

Nach dem Wiederanpfiff erhöhte der ATSV Sattledt den Druck und drängte auf den Ausgleich. Doch die gut organisierte Defensive der Sauwald-Veilchen hielt zunächst stand. Es entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem beide Teams um jeden Ball kämpften. Die Sattledter zeigten sich in der zweiten Halbzeit deutlich verbessert und erarbeiteten sich einige gute Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben.

Als die reguläre Spielzeit zu Ende ging und die vierminütige Nachspielzeit begann, schien es, als würden die Gäste den knappen Vorsprung über die Zeit bringen. Doch in der 90. Minute kam es zur entscheidenden Szene des Spiels: Semih Gölemez erzielte den vielumjubelten Ausgleichstreffer für den ATSV Sattledt. Mit einem kraftvollen Schuss ließ er dem Torwart der Esternberger keine Chance und stellte das Spiel auf den Kopf.

Die restlichen Minuten der Nachspielzeit verliefen ohne weitere Tore, sodass das Spiel schließlich mit einem 1:1-Unentschieden endete. Beide Teams konnten sich somit jeweils einen Punkt sichern, was insbesondere für den ATSV Sattledt wie ein kleiner Sieg anfühlte, da sie den Ausgleich in letzter Minute erzielten.

Klaus Eder, Sektionsleiter Sattledt:

"Wir hatten heute nicht den besten Start in die Partie und haben uns insbesondere in der ersten Halbzeit sehr schwer getan gegen die Esternberger. Sie waren durchaus überlegen und sind dann auch verdient mit 1:0 in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann ein anderes Gesicht zeigen und kamen auch immer besser in die Partie. Im letzten Drittel ist es häufig am letzten Pass gescheitert. Spät aber doch ist uns dann noch der Ausgleich gelungen, mit dem beide Seiten denke ich leben können."

Landesliga West: Sattledt : Esternberg/St. Roman - 1:1 (0:1)

93 Semih Gölemez 1:1

27 Martin Splichal 0:1

