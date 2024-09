Kammer gewinnt auch in Schärding und bleibt Tabellenführer

Details Samstag, 07. September 2024 12:29

Im Rahmen der 6. Runde der Landesliga West setzte sich der SK Kammer mit 3:1 gegen den SK Schärding/ATSV durch. Trotz einer frühen Führung der Schärdinger konnte Kammer das Spiel drehen und am Ende drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen, womit man auch nach dem 6. Spieltag noch der Spitzenreiter in der Landesliga bleibt.

Frühe Führung für Schärding

Das Spiel zwischen dem SK Schärding/ATSV und dem SK Kammer begann vielversprechend für die Gastgeber. Bereits in der 16. Minute konnte Schärding in Führung gehen. Ein Eigentor von Christoph Kirchgatterer, das dem Schärdinger Spieler Atila Soos zugeschrieben wurde, sorgte für das 1:0. Die frühe Führung setzte die Kammerer unter Druck, doch sie ließen sich davon nicht beirren.

Nur wenige Minuten später, in der 20. Minute, schlug Kammer zurück. Daniel Gruber zeigte sein Können und glich das Spiel zum 1:1 aus. Dieser schnelle Ausgleichstreffer gab den Gästen neuen Auftrieb und das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem ausgeglichenen 1:1, was den spannenden Verlauf der Partie unterstrich.

Die Wende in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam Kammer deutlich motivierter zurück aufs Feld. Bereits in der 53. Minute gelang es wieder Daniel Gruber, sich in die Torschützenliste einzutragen. Mit einem präzisen Schuss brachte er die Gäste mit 2:1 in Führung. Der SK Schärding/ATSV fand in dieser Phase des Spiels keine Antwort auf das druckvolle Spiel der Kammerer und geriet zunehmend in Bedrängnis.

Das dritte und letzte Tor des Spiels fiel in der 69. Minute. Jakob Rudolf Reisz erzielte mit einem sehenswerten Treffer das 3:1 für den SK Kammer. Dieses Tor war ein harter Schlag für die Schärdinger, die sich sichtlich schwer taten, zurück ins Spiel zu finden. In den letzten Minuten der Partie wurde klar, dass die Schärdinger zu unerfahren waren, um gegen die gut organisierte Mannschaft aus Kammer noch einmal zurückzukommen.

Der Spielverlauf zeigte deutlich, dass der SK Kammer seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Mit einem cleveren und durchdachten Spielaufbau konnte Kammer die Führung konsequent ausbauen und das Spiel kontrollieren. Die Schärdinger hingegen mussten sich am Ende geschlagen geben und steuerten einer weiteren Niederlage entgegen.

Bernhard Danner, Sektionsleiter SK Kammer:

"Wir haben uns gestern anfangs nicht sehr leicht getan und nicht den besten Start in die Partie erwischt. Nach dem Gegentreffer in der 20. Minute haben wir uns dann jedoch langsam wieder aufgerafft und konnten auch schnell den Ausgleich erzielen. Im Laufe des Spiels wurden wir immer besser und in der zweiten Halbzeit waren mir die klar bessere Mannschaft, weshalb der Sieg in dieser Höhe am Ende des Tages auch klar in Ordnung geht."

Landesliga West: SK Schärding/ATSV : SK Kammer - 1:3 (1:1)

69 Jakob Rudolf Reisz 1:3

53 Daniel Gruber 1:2

20 Daniel Gruber 1:1

16 Eigentor durch Christoph Kirchgatterer 1:0

Details

