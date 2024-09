SV Grieskirchen schickt Aufsteiger mit 5:0-Packung auf die Heimreise

Details Samstag, 07. September 2024 18:05

Der SV Grieskirchen zeigte in der Landesliga West eine beeindruckende Leistung und feierte einen deutlichen 5:0-Sieg gegen den USV Neuhofen/I. Die Gastgeber dominierten das Spiel von Anfang bis Ende und ließen dem Aufsteiger kaum eine Chance. Bereits zur Halbzeit stand es 2:0 für die Grieskirchner, die in der zweiten Hälfte drei weitere Tore nachlegten.

Frühe Führung für die Grieskirchner

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den SV Grieskirchen. In der 11. Minute brachte Cam nach einem Pass von Celepci die Hausherren mit 1:0 in Führung. Nur sieben Minuten später hätte Kienberger die Führung ausbauen können, scheiterte jedoch an Krizek, dem Torhüter der Gäste.

In der 23. Minute fiel dann das nächste Tor für den SVG. Celepci erzielte ein herrliches Tor mit dem linken Fuß ins rechte Eck und erhöhte somit auf 2:0. Trotz der großen Hitze waren etwa 300 Zuschauer im Fröling-Stadion, die ihre Mannschaft lautstark unterstützten.

Hausherren bleiben dominant

Nach der Halbzeitpause setzten die Grieskirchner ihre Dominanz fort. In der 53. Minute nagelte Cam eine Vorlage von Celepci aus kurzer Distanz ins Tor und erhöhte auf 3:0. Nur eine Minute später sorgte Leibetseder nach einem Stanglpass von Cam für das 4:0. Die Defensive des USV hatte zu diesem Zeitpunkt kaum noch etwas entgegenzusetzen.

Der SV Grieskirchen hörte nicht auf zu drängen und erzielte in der 70. Minute das fünfte Tor. Kienberger traf mit einem tollen Fernschuss und besiegelte damit den deutlichen Sieg seiner Mannschaft. Die Zuschauer im Stadion waren begeistert von der Leistung ihres Teams.

Der USV Neuhofen konnte in der gesamten Partie kaum nennenswerte Chancen herausspielen und musste sich letztlich deutlich geschlagen geben. Die Grieskirchner hingegen zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und präsentierten sich in Topform.

