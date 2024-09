Eigentor entscheidet knappe Partie zwischen Andorf und Bad Wimsbach

Details Sonntag, 08. September 2024 10:25

Im Rahmen des 6. Spieltags der Landesliga West kam es am gestrigen Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Illumina Andorf und dem SK Bad Wimsbach. Beide Mannschaften starteten gut in die Saison und wollen ganz vorne mitspielen. Währned Andorf am vorherigen Spieltag noch knapp mit 3:2 gegen Peuerbach verloren hat, siegten die Gäste vergangene Woche ungefährdet mit 3:0 gegen Schärding.

Frühes Eigentor bringt Andorf in Führung

Bereits in der sechsten Minute sorgte Bernhard Öhlböck mit einem ersten Abschluss für Aufsehen. Die frühe Druckphase der Andorfer zahlte sich schließlich in der 13. Minute aus, als ein unglückliches Kopfballeigentor von Jan Kolnberger, nach einem weiten Einwurf, den Gastgebern die 1:0-Führung bescherte. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit versuchten die Bad Wimsbacher, den Ausgleich zu erzielen, blieben jedoch glücklos. Ein Stangenschuss in der 18. Minute und eine riesige Chance durch Jakob Stockinger in der 33. Minute, sowie ein Lupfer von Florian Schöfbenker in der 37. Minute blieben allesamt ungenutzt. Die Andorfer zeigten sich ebenfalls nicht passiv und erarbeiteten sich ihrerseits einige gute Möglichkeiten, unter anderem durch Fabian Glasner in der 28. Minute - Raffael Seyr im Tor der Bad Wimsbacher parierte jedoch souverän.

Vergebene Chancen und ein hitziges Ende

Die zweite Halbzeit begann ähnlich spannend wie die erste endete. Florian Spitzer prüfte den gegnerischen Torhüter in der 46. Minute, doch wieder blieb Seyr Sieger. Nur wenige Minuten später hatte der FC Illumina Andorf erneut eine gute Gelegenheit, konnte diese jedoch nicht nutzen. Bad Wimsbach erhöhte in der Folge den Druck und kam zu einer riesigen Doppelchance in der 59. Minute, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor.

In der Schlussphase ließ Florian Spitzer in der 86. Minute die Entscheidung liegen, und schließlich musste der FC Illumina Andorf die letzten Minuten in Unterzahl überstehen, nachdem Sebastian Bauer in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Der Schiedsrichter zeigte sechs Minuten Nachspielzeit an, in denen die Bad Wimsbacher alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr der Andorfer hielt stand und rettete den knappen, etwas glücklichen 1:0-Sieg über die Zeit.

Bernhard Straif, Trainer FC Andorf:

„Es war eine enge Partie, letztlich waren wir der glückliche Sieger. In den ersten 20-25 Minuten haben wir gut begonnen, wo wir auch das Tor erzielt haben. Durch teilweise kapitale Fehler und einem schlechten Defensivverhalten haben wir uns aus der Rolle bringen lassen, da hatte Wimsbach auch ein, zwei Stangentreffer. In der Halbzeit haben wir etwas umgestellt; in der zweiten Hälfte war es anschließend ausgeglichen, mit einem leichten Chancenübergewicht auf unserer Seite. Eine riesige Chance hatten sie noch in der 60 Minute, ansonsten hatten sie aber kaum noch große Möglichkeiten.“

Die Besten FC Andorf: Fabian Glasner (LV)

Landesliga West: FC Illumina Andor : Bad Wimsbach - 1:0 (1:0)

13 Eigentor durch Jan Kolnberger 1:0

