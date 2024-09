Union Gschwandt bleibt mit 2:0-Sieg über Schalchen weiterhin an der Tabellenspitze

Details Sonntag, 08. September 2024 11:35

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen der SpVg Schalchen/Mattighofen und Union Gschwandt. Während die Hausherren mit nur einem Sieg nach fünf Spieltagen sehr schwach in die neue Saison starteten, haben die Gäste nach vier starken Siegen in Serie am vorherigen Spieltag Remis gegen Sattledt gespielt. Der Favorit aus Gschwandt konnte auch dieses Spiel gegen Schalchen durch zwei Treffer in der zweiten Hälfte für sich entscheiden, womit sie weiterhin ganz oben in der Tabelle mitspielen.

Wenige Offensivaktionen in der ersten Häfte

In der ersten halben Stunde passierte - auch den hohen Temperaturen geschuldet - wenig in der Offensive und es war ein relativ schleppendes Fußballspiel. Nach rund 30 Minuten wurde die Partie immer besser und Schalchen erspielte sich auch die ersten zwei Möglichkeiten. Gschwandts Schlussmann Damir Gavric entschärfte aber beide Aktionen und hielt den Gästen das 0:0. Nun reagierte auch Gschwandt in der Offensive und hatte noch vorm Halbzeitpfiff die ersten Möglichkeiten selbst in Führung zu gehen.

Trotzdem endete die erste Halbzeit torlos. Beide Teams hatten sich zumindest Halbchancen erarbeitet, doch weder die Schalchener noch die Gschwandter konnten den Ball im Netz unterbringen.

Gschwandt mit frischem Wind in Halbzeit zwei

Bei den Gästen kam Florian Mairhofer neu in die Partie und mit ihm auch ordentich frischer Wind. So wurde Gschwandt in der zweiten Hälfte immer besser und ging in der 52. Minute auch in Führung. Der neue Mann - Florian Mairhofer - war auch direkt beim Treffer beteiligt; er köpfelte das Leder zu Stefan Tiefenthaler, der im Sechzehner eiskalt vollendete. Schalchen drang anschließend auf den Ausgleichstreffer und hatte zwei, drei gefährliche Abschlüsse, welche Damir Gavric aber alle parieren konnte. Anstelle des Ausgleichs fiel wenige Minuten später dann die Vorentscheidung für die Gäste. Während alle auf ein Abspiel warteten, machte es Miroslav Antonov selbst und vollentete zum 2:0. Das Spiel wirkte folglich schon entschieden und es blieb letztlich auch beim verdienten 2:0-Sieg für die Gäste.

Michael Hintenaus, Sektionsleiter Union Gschwandt:

„In der ersten halben Stunde ist nicht wirklich ein gutes Spiel zusammengekommen. Im Laufe der ersten Halbzeit wurde es aber besser und wir haben uns die ersten Chancen erspielt. Die ersten zwei guten Möglichkeiten hatten jedoch die Schalchner, wo uns Gavric gut im Spiel gehalten hat. Mit dem Wechsel von Florian Mairhofer in der Halbzeitpause kam ein frischer Wind in unsere Mannschaft und nach einer knappen Stunde war er auch beim 1:0 beteiligt. Nach dem zweiten Treffer war es unterm Strich auch ein verdienter Sieg.“

Die Besten, Union Gschwandt: Damir Gavric (TW), Zvonimir Sirocic (IV)

Landesliga West: SpVg Schalchen/Mattighofen : Gschwandt - 0:2 (0:0)

64 Miroslav Budyonov Antonov 0:2

52 Stefan Tiefenthaler 0:1

