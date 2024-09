Torreiches Remis: Hertha Wels Juniors erkämpfen sich einen Punkt in Peuerbach

Details Freitag, 13. September 2024 21:21

In einer unterhaltsamen Begegnung am heutigen Freitagabend trennten sich die Union Peuerbach und die FC Hertha Wels Juniors mit einem 3:3-Unentschieden im Rahmen der 6. Runde der Landesliga West. Trotz einer Führung der Gäste zur Halbzeit zeigten die Gastgeber eine starke zweite Hälfte und schafften es, das Spiel dank zwei Strafstößen zu drehen, bevor die Aufsteiger aus Wels in der Schlussphase den Ausgleich erzielten.

Frühe Führung der Gäste

Bereits in der 20. Minute erzielte Suvad Jahic das erste Tor für die Gäste. Sein kraftvoller Schuss aus 20 Metern ließ dem Torwart von Union Peuerbach keine Chance und brachte die FC Hertha Wels Juniors mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht entmutigen und zeigten sich kämpferisch.

In der 28. Minute gelang den Peuerbachern der Ausgleich. Stefan Kornfelder nutzte die Gelegenheit nach einem Foul im Strafraum und verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:1. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur zehn Minuten später stellten die Welser durch einen schnellen Konter erneut die Führung her. Roko Mislov erzielte das 2:1 für die FC Hertha Wels Juniors und brachte sein Team wieder in Front.

Union Peuerbach dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Union Peuerbach. Innerhalb von nur zwei Minuten drehte Jan Schrank das Spiel zugunsten der Gastgeber. In der 53. Minute verwandelte er einen Elfmeter zum 2:2-Ausgleich. Der Strafstoß war souverän herausgeholt und ebenso sicher verwandelt.

Nur zwei Minuten später war es erneut Jan Schrank, der die Peuerbacher jubeln ließ. Nach einer hervorragenden Vorbereitung durch seinen Teamkollegen Sunti erzielte Schrank sein zweites Tor des Abends und brachte die Union Peuerbach erstmals mit 3:2 in Führung.

Die Peuerbacher schienen das Spiel nun im Griff zu haben und erarbeiteten sich weitere Chancen. In der 42. und 43. Minute vergaben sie jedoch gute Möglichkeiten, um die Führung weiter auszubauen.

Spannendes Finale und später Ausgleich

In den letzten Minuten des Spiels setzten die FC Hertha Wels Juniors alles auf eine Karte, um doch noch einen Punkt zu retten. In der 80. Minute gelang ihnen der entscheidende Treffer zum 3:3. Batuhan Peker schoss sein Team durch ein präzises Tor zurück ins Spiel und sorgte für große Erleichterung bei den Gästen.

Die Union Peuerbach hatte kurz vor Schluss noch die große Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden, doch die Möglichkeit zum 4:3 blieb ungenutzt. So endete die Partie nach 90 aufregenden Minuten mit einem verdienten 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung und boten den Zuschauern ein torreiches und spannendes Spiel.

Adnan Begic, Co-Trainer Hertha Wels Juniors:

"Wir haben heute in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt und uns die Führung zur Pause auch verdient. Es hat eigentlich alles sehr gut gepasst und wir konnten die Peuerbacher sehr gut fordern. Die beiden Elfmeter waren dann natürlich bitter für uns und es war schwer, nach diesen wieder zurückzukommen. Die Jungs haben aber trotz ihres jungen Alters Moral bewiesen und dann noch den Ausgleich erzielt, was meiner Meinung auch ein gerechtes Ergebnis für beide Mannschaften ist."

Landesliga West: Peuerbach : FC Hertha Wels Juniors - 3:3 (1:2)

80 Batuhan Peker 3:3

55 Jan Schrank 3:2

53 Jan Schrank 2:2

38 Roko Mislov 1:2

28 Stefan Kornfelder 1:1

20 Suvad Jahic 0:1

