Sattledt geht nach turbulenter Regenschlacht in Munderfing als Sieger vom Platz

In einem tor- und regenreichen Duell der 7. Runde der Landesliga West konnte sich der ATSV Sattledt mit 4:2 gegen die SPG Munderfing/Pfaffstätt durchsetzen. Trotz der widrigen Wetterbedingungen und eines frühen Rückstands kämpften sich die Sattledter zurück ins Spiel und sicherten sich am Ende einen wichtigen Auswärtssieg in Munderfing.

Starke Anfangsphase der Munderfinger

Das Spiel begann unter schwierigen Bedingungen, denn der anhaltende Starkregen machte den Platz schwer bespielbar. Doch die Munderfinger zeigten sich von Anfang an engagiert und hatten die erste gute Möglichkeit bereits in der 11. Minute, als Florian Moser-Werndl nach einem langen Abschlag von Orlic auf die Reise geschickt wurde. Der Torhüter der Gäste konnte jedoch parieren.

Nur eine Minute später wurden die Bemühungen der Heimischen belohnt. Sebastian Angerer traf nach einem Eckball per Kopf zum 1:0 für die SPG Munderfing/Pfaffstätt. In der Folge bestimmten die Munderfinger das Spielgeschehen. Sie kamen zu mehreren guten Chancen, doch weder Janjic noch Tabernig konnten die Führung ausbauen.

Trotz der Dominanz der Heimelf schlugen die Sattledter in der 35. Minute eiskalt zurück. Hakan Baltaoglu nutzte die erste wirkliche Chance der Gäste und erzielte den 1:1-Ausgleich. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der Schlussphase

Nach der Pause erwischten die Gäste den besseren Start. Bereits in der 47. Minute brachte Dominik Balog den ATSV Sattledt mit 2:1 in Führung. Die Munderfinger waren sichtlich bemüht, den erneuten Ausgleich zu erzielen, doch sie scheiterten immer wieder an der gut organisierten Abwehr der Sattledter und deren Torhüter.

In der 86. Minute kam es dann zu einer entscheidenden Szene: Semih Gölemez verwandelte einen Elfmeter zum 3:1 für die Gäste. Kurz zuvor war den Sattledtern ein Tor wegen Abseits aberkannt worden. Die Heimelf gab sich jedoch nicht auf und verkürzte in der 90. Minute durch einen weiteren Kopfballtreffer von Sebastian Angerer nach einem Eckball auf 2:3.

Doch nur eine Minute später machte Semih Gölemez alles klar, als er nach einem unglücklichen Ausrutscher des Munderfinger Torhüters den Ball ins leere Tor einschieben konnte. Mit dem 4:2-Sieg sicherte sich der ATSV Sattledt wichtige Punkte und festigte seine Position in der Tabelle.

Klaus Eder, Sektionsleiter ATSV Sattledt:

"Das Spiel war heute definitiv kein leichtes aufgrund der Bodenverhältnisse und mit dem frühen Rückstand haben wir auch nicht den besten Start erwischt. Munderfing war sehr gut im Spiel und hat uns durchaus gefordert, bis wir das Spiel durch zwei glückliche Tore dann doch drehen konnten. Mit dem Rückenwind war es in der zweiten Hälfte dann leichter und wir konnten die Führung dann auch noch ausbauen und nach Hause bringen. Insgesamt war es dann doch ein verdienter Sieg in einem knappen Spiel."

Landesliga West: SPG Munderfing/Pfaffstätt : Sattledt - 2:4 (1:1)

94 Semih Gölemez 2:4

91 Sebastian Angerer 2:3

86 Semih Gölemez 1:3

47 Dominik Balog 1:2

35 Hakan Baltaoglu 1:1

12 Sebastian Angerer 1:0

