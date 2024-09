Lucky Punch zum Unentschieden: Bad Wimsbach holt 0:3 Rückstand gegen Pettenbach auf

Details Freitag, 13. September 2024 22:25

Das heutige Aufeinandertreffen zwischen dem SK Bad Wimsbach und der SPG Pettenbach/Grünau im Rahmen der 6. Runde der Landesliga West endete in einem 3:3-Remis. Nach einem scheinbar aussichtslosen Rückstand von 0:3 in der ersten Halbzeit, zeigten die Bad Wimsbacher eine bemerkenswerte zweite Hälfte und kämpften sich zurück ins Spiel. Die Zuschauer erlebten eine Partie voller Dramatik, die bis zur letzten Minute spannend blieb.

Überraschende Führung der Gäste

Bereits nach sechs Minuten gingen die Almtaler durch ein Tor von Tobias Riedler in Führung. Es war ein frühes Zeichen dafür, dass die Gäste ihre Chancen nutzen wollten. Der SK Bad Wimsbach zeigte sich zunächst überrascht und suchte nach einer schnellen Antwort, doch es gelang ihnen nicht, den Druck in Tore umzumünzen. Stattdessen bauten die Pettenbacher ihren Vorsprung weiter aus.

In der 18. Minute war es erneut Tobias Riedler, der mit seinem zweiten Treffer des Abends das 0:2 erzielte. Die Bad Wimsbacher schienen zunehmend frustriert und kämpften gegen einen gut organisierten Gegner an. Doch der Abend sollte noch schlimmer für die Gastgeber werden. In der 38. Minute unterlief Mario Gaubinger ein unglückliches Eigentor, das den Rückstand auf 0:3 erhöhte. Die erste Halbzeit endete mit einer scheinbar komfortablen Führung für die Gäste, und viele glaubten, dass das Spiel entschieden war.

Unglaubliche Aufholjagd der Bad Wimsbacher

Doch die zweite Halbzeit sollte eine ganz andere Geschichte erzählen. Die Bad Wimsbacher kamen mit neuem Elan aus der Kabine und begannen, die Pettenbacher mehr unter Druck zu setzen. In der 73. Minute gelang Lukas Mayr der wichtige Anschlusstreffer zum 1:3, der den Glauben an ein mögliches Comeback neu entfachte.

Die letzten Minuten des Spiels wurden zu einem nervenaufreibenden Krimi. Mario Gaubinger, der in der ersten Halbzeit noch ein Eigentor erzielt hatte, machte seinen Fehler in der 90. Minute wieder gut und brachte den SK Bad Wimsbach mit seinem Tor zum 2:3 zurück ins Spiel. Die Aufholjagd war damit in vollem Gange, und die Spannung auf dem Spielfeld war greifbar.

Nur wenige Augenblicke später, ebenfalls in der 90. Minute, war es Jan Kolnberger, der den vielumjubelten Ausgleichstreffer zum 3:3 erzielte. Die Fans des SK Bad Wimsbach konnten ihren Augen kaum trauen, als ihre Mannschaft das scheinbar Unmögliche wahr machte und den Drei-Tore-Rückstand wettmachte. Die Nachspielzeit von sechs Minuten brachte keine weiteren Tore, und so endete die Partie mit einem gerechten 3:3-Unentschieden.

Rainer Kührer, Trainer Pettenbach:

"Wir haben heute eine sehr gute Leistung in der ersten Hälfte gezeigt und haben uns die 3:0 Führung zur Halbzeit auch in der Höhe verdient. Auch in der zweiten Hälfte sind wir anfangs gut gestartet, bis wir aus dem Nichts den Anschlusstreffer kassiert haben. Dieser hat Bad Wimsbach wieder Auftrieb gegeben und sie haben bis zum Schluss Vollgas gegeben. Aus unserer Sicht darfst du dann aber keine zwei Tore mehr kassieren, vor allem nicht so spät. Das ist für uns natürlich sehr bitter, da wir uns den Sieg eigentlich verdient hätten."

Landesliga West: Bad Wimsbach : Pettenbach/Grünau - 3:3 (0:3)

94 Jan Kolnberger 3:3

90 Mario Gaubinger 2:3

73 Lukas Mayr 1:3

38 Eigentor durch Mario Gaubinger 0:3

18 Tobias Riedler 0:2

6 Tobias Riedler 0:1

