SV Grieskirchen bringt Gschwandt erste Niederlage bei

Details Freitag, 20. September 2024 21:02

In einem packenden Spiel in der Landesliga West konnte der SV Grieskirchen einen verdienten 3:1-Sieg gegen die Union Gschwandt feiern. Nach einem frühen Rückstand kämpften sich die Grieskirchner zurück und zeigten eine beeindruckende Leistung vor heimischem Publikum im Fröling-Stadion.

SVG dreht Spiel

Die Begegnung begann mit einem druckvollen Auftreten der Gäste, die bereits in der fünften Minute das erste Tor erzielten. Miroslav Antonov nutzte einen spitzen Winkel und traf sehenswert ins rechte Kreuzeck, was die Union früh in Führung brachte. Die Grieskirchner ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und begannen, sich ins Spiel zurückzukämpfen.

In der 21. Minute gelang den Grieskirchnern der Ausgleich. Ein kurz abgespielter Freistoß landete vor den Füßen von Cam, der den Ball aus etwa 18 Metern in die Maschen jagte. Der Jubel im Fröling-Stadion war groß, und die Gastgeber setzten alles daran, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen.

Nur neun Minuten später war es soweit: Ein Foul an Cam führte zu einem Elfmeter für die Grieskirchner, den Fejzic souverän verwandelte. Damit drehte der SV die Partie und ging mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause. Die rund 250 Zuschauer im Stadion waren begeistert von der kämpferischen Leistung ihrer Mannschaft.

Hochspannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel drängten beide Mannschaften auf weitere Treffer. Die Union Gschwandt hatte Pech, als Janko Sirocic in der 47. Minute nur die Latte traf und somit eine große Chance zum Ausgleich vergab. Auf der anderen Seite verpasste Tiefenthaler in der 72. Minute die Möglichkeit, für den SV das Ergebnis auszubauen, als er das Außennetz traf.

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. In der 87. Minute hatte Celepci eine Riesenchance für die Heimelf, die er jedoch kläglich vergab. Doch nur drei Minuten später machte er seinen Fehler wieder gut. Eine Flanke von Fejzic fand Celepci, der per Kopfball das entscheidende 3:1 für den SV Grieskirchen erzielte. Nach insgesamt 95 Minuten Spielzeit endete die Partie mit einem 3:1-Erfolg für den SV Grieskirchen, der damit den dritten Heimsieg in Folge feiern konnten. Die Union Gschwandt, die bisher noch ungeschlagen war, musste den Platz erstmals als Verlierer verlassen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter stocki (850 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter stocki mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.