Baltaoglu-Treffer beschert Sattledt verdienten Heimsieg gegen die Hertha Juniors

Der ATSV Sattledt konnte sich am heutigen Freitagabend im Duell gegen die FC Hertha Wels Juniors mit 2:1 durchsetzen. Die Hausherren aus Sattledt konnten zuletzt einen 4:2 Auswärtssieg in Munderfing feiern und empfingen den Aufsteiger aus Wels somit mit einer breiten Brust. Die Welser konnten sich zuletzt einen Punkt gegen die Peuerbacher erkämpfen, gegen Sattledt sollte es jedoch knapp nicht für einen Punktgewinn reichen.

Torlose erste Halbzeit

Die Begegnung zwischen dem ATSV Sattledt und den FC Hertha Wels Juniors begann mit einem intensiven Spiel beider Mannschaften. Obwohl beide Teams in der ersten Halbzeit einige Chancen hatten, gelang es weder den Sattledtern noch den Welsern, den Ball im Netz zu versenken. Die Abwehrreihen beider Mannschaften standen sicher und ließen keine nennenswerten Torchancen zu. Die Zuschauer mussten sich bis zur zweiten Halbzeit gedulden, um die ersten Tore zu sehen.

Baltaoglu besiegelt den Heimsieg

Nach dem Wiederanpfiff kam der ATSV Sattledt besser aus der Kabine und erhöhte den Druck auf die Abwehr der FC Hertha Wels Juniors. In der 55. Minute war es dann soweit: Michael Schimpelsberger erzielte das 1:0 für die Sattledter. Nach einer gelungenen Kombination im Mittelfeld konnte Schimpelsberger den Ball im Netz unterbringen und die Heimfans zum Jubeln bringen.

Die Welser ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften weiter um den Ausgleich. In der 72. Minute gelang es Umut Nacak, den Ball zum 1:1 ins Tor zu schießen. Nach einem schnellen Angriff der Herthaner konnte Nacak die Verteidigung der Sattledter überwinden und den Ball im Tor unterbringen. Das Spiel war wieder offen und die Spannung stieg weiter an.

Doch der ATSV Sattledt gab sich mit dem Unentschieden nicht zufrieden und drängte auf den Siegtreffer. In der 80. Minute war es schließlich Hakan Baltaoglu, der das entscheidende Tor zum 2:1 erzielte. Nach einem schnellen Vorstoß über die rechte Seite konnte Baltaoglu den Ball im gegnerischen Tor versenken und seine Mannschaft erneut in Führung bringen. Die Welser hatten in den verbleibenden Minuten keine Antwort mehr parat, und so blieb es beim knappen 2:1 für die Sattledter.

Klaus Eder, Sektionsleiter Sattledt:

"Die erste Halbzeit war heute relativ chancenarm und es gab auf beiden Seiten nur wenig Chancen. Fußballerisch war es vielleicht kein Leckerbissen, da beide Teams taktisch sehr gut eingestellt waren und sich nichts schenkten. In der zweiten Hälfte wurden wir dann langsam besser und haben dann auch den Führungstreffer durch einen einstudierten Standard erzielt. Trotz dem Ausgleichstreffer haben wir uns nicht hängen lassen und konnten dank dem schönen Treffer von Hakan Baltaoglu einen verdienten Sieg einfahren."

Landesliga West: Sattledt : FC Hertha Wels Juniors - 2:1 (0:0)

80 Hakan Baltaoglu 2:1

72 Umut Nacak 1:1

55 Michael Schimpelsberger 1:0

