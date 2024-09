Peuerbach gewinnt das Topspiel gegen Bad Wimsbach und bleibt an der Tabellenspitze

Details Freitag, 20. September 2024 22:39

Im Gipfeltreffen der Landesliga West konnte die Union Peuerbach einen verdienten 2:0-Sieg gegen SK Bad Wimsbach feiern. Die Gastgeber dominierten das Spielgeschehen über weite Strecken und zeigten eine starke Defensivleistung, die den Gästen kaum Raum für gefährliche Aktionen ließ. Trotz einiger intensiver Phasen und Chancen auf beiden Seiten behielten die Peuerbacher die Oberhand und sicherten sich drei wichtige Punkte.

Frühe Führung für die Union Peuerbach

Bereits in der 25. Minute ging die Union Peuerbach in Führung. Nach einer Ecke setzte Stefan Kornfelder den Ball mit einem kraftvollen Linksschuss unter die Latte und ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance. Dieser Treffer markierte den ersten Höhepunkt eines insgesamt ausgeglichenen Spiels, in dem beide Mannschaften um die Kontrolle kämpften. Die Gäste aus Bad Wimsbach hatten ihre erste nennenswerte Chance bereits in der 10. Minute, als ein Schuss jedoch zu zentral ausfiel und somit keine große Gefahr darstellte.

Die Peuerbacher hingegen kamen durch eine Flanke von Kornfelder in der 17. Minute zu einer weiteren Möglichkeit, die jedoch von Ehrenleitner nicht optimal verwertet wurde. In der Schlussphase der ersten Halbzeit drückte SK Bad Wimsbach auf den Ausgleich. Ein Weitschuss der Gäste wurde in der 43. Minute von Barth zur Ecke gelenkt, und nur zwei Minuten später bekamen die Bad Wimsbacher einen Elfmeter zugesprochen. Doch Barth parierte den Strafstoß und hielt seine Mannschaft somit in Führung.

Elfmeter sichert die Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie weiter an Intensität zu. Ein Lattentreffer der Gäste in der 38. Minute und eine vergebene Großchance aus 11 Metern zeigten, dass SK Bad Wimsbach keineswegs bereit war, sich geschlagen zu geben. Doch die Peuerbacher hielten defensiv stark dagegen und ließen wenig zu. In der 53. Minute fiel dann die Vorentscheidung zugunsten der Union Peuerbach. Nach einem Foul im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Jan Schrank trat an und verwandelte im Nachschuss zum 2:0. Dieses Tor gab den Gastgebern die nötige Sicherheit, um das Spiel in der verbleibenden Zeit zu kontrollieren.

Die Gäste versuchten in der Schlussphase noch einmal alles, um den Rückstand zu verkürzen. In der 58. Minute forderten sie einen weiteren Elfmeter, der jedoch nicht gegeben wurde. Auch in den letzten Minuten des Spiels blieb die Union Peuerbach defensiv stabil und ließ keine zwingenden Chancen mehr zu. Ein Schuss der Gäste in der 88. Minute ging daneben, und die Peuerbacher konnten ihren Vorsprung erfolgreich verteidigen.

Marcel Lenzbauer, Co-Trainer Peuerbach:

"Wir sind heute richtig gut in die Partie hineingestartet und waren in der Anfangsphase sehr überlegen. Mit dem Treffer konnten wir uns dafür dann auch belohnen. Die Partie wurde dann jedoch ausgeglichener und Bad Wimsbach immer besser. In der Schlussphase der ersten Halbzeit hätte sich Bad Wimsbach den Ausgleich durchaus verdient, doch wir konnten selbst den Elfmeter vereiteln und haben uns in der zweiten Halbzeit wieder gesteigert. Am Ende des Tages war es ein verdienter Sieg, den wir uns durch unsere sensationelle Mannschaftsleistung erarbeitet haben."

Landesliga West: Peuerbach : Bad Wimsbach - 2:0 (1:0)

53 Jan Schrank 2:0

25 Stefan Kornfelder 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.