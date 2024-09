Utzenaich gewinnt 7-Tore-Spektakel gegen Schärding durch einen Lucky Punch

Details Freitag, 20. September 2024 22:44

Am heutigen Freitagabend konnte sich die SPG Utzenaich/Antiesenhofen im Rahmen der 8. Runde der Landesliga West in einem torreichen Spiel knapp gegen den SK Schärding/ATSV mit 4:3 durchsetzen. Die Zuschauer erlebten eine Begegnung voller Wendungen, in der die Schärdinger trotz starker zweiter Halbzeit am Ende mit leeren Händen dastanden.

Spannender Beginn und ausgeglichene erste Hälfte

Das Spiel begann dynamisch und die Schärdinger konnten früh Akzente setzen. Bereits in der 12. Minute gelang dem SK Schärding/ATSV der Führungstreffer durch Dominik Grochar, der nach einem Eckball zur 1:0-Führung einköpfte. Die Gastgeber schienen damit den besseren Start erwischt zu haben.

Doch die Freude währte nicht lange. In der 24. Minute glichen die Gäste aus Utzenaich/Antiesenhofen durch Michael Schmidbauer aus. Der Torschütze ließ mit einem geschickten Haken seinen Verteidiger stehen und vollendete eiskalt ins kurze Eck zum 1:1. Die ersten 45 Minuten verliefen danach ohne weitere große Höhepunkte und beide Teams gingen mit einem gerechten 1:1 in die Halbzeitpause.

Turbulente zweite Halbzeit mit dramatischem Finale

Nach der Pause schien die Abwehr des SK Schärding/ATSV noch nicht ganz auf dem Platz zu sein. Bereits in der 47. Minute brachte Manuel Zeppetzauer die Gäste mit 2:1 in Führung. Nur zwei Minuten später war es erneut Zeppetzauer, der nach einem Gestochere im Strafraum den Ball über die Linie drückte und auf 3:1 erhöhte.

Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 83. Minute verkürzte Josef Poucek per direkt verwandeltem Freistoß auf 2:3. Nur eine Minute später, in der 84. Minute, gelang Attila Gábor Soós der Ausgleich zum 3:3. Innerhalb von wenigen Augenblicken hatte der SK Schärding/ATSV das Spiel wieder offen gestaltet und das Momentum schien auf ihrer Seite zu sein.

In den letzten Minuten der Partie drängten beide Teams auf den Siegtreffer, doch das Schicksal schlug zugunsten der Gäste aus. In der 90. Minute wurde Utzenaich/Antiesenhofen ein Elfmeter zugesprochen. Alexander Sickinger trat an, der Torhüter der Schärdinger ahnte zwar die Ecke und konnte den Ball zunächst parieren, doch Sickinger setzte nach und brachte den Nachschuss im Netz unter. So stand es 4:3 für die Gäste, die damit den Sieg sicherten.

Alexander Sickinger, sportlicher Leiter Utzenaich:

"Wir waren heute grundsätzlich gut eingestellt für die Partie, hatten mit Schärding jedoch keinen leichten Gegner, der uns auch früh in Rückstand brachte. Allerdings konnten wir uns stark zurückkämpfen und in der zweiten Hälfte dann auch verdient in Führung gehen. Mit der Führung im Rücken haben wir uns dann jedoch ein wenig zu sicher gefühlt und dann unglücklicherweise die beiden Treffer direkt hintereinander kassiert. Der Last-Minute-Treffer war dann natürlich noch einmal enorm wichtig und wir sind sehr froh, dass wir dieses turbulente Match noch gewinnen konnten."

Landesliga West: SK Schärding/ATSV : Utzenaich/Antiesenhofen - 3:4 (1:1)

95 Alexander Sickinger 3:4

83 Josef Poucek 3:3

82 Attila Gábor Soós 2:3

49 Manuel Zeppetzauer 1:3

47 Manuel Zeppetzauer 1:2

24 Michael Schmidbauer 1:1

12 Dominik Grochar 1:0

