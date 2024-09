Schalchen lässt Munderfing im Derby keine Chance und feiert wichtigen Heimsieg

Details Freitag, 20. September 2024 22:50

Die SpVg Schalchen/Mattighofen konnte am heutigen Freitagabend in der 8. Runde der Landesliga West einen deutlichen 4:0-Heimsieg gegen die SPG Munderfing/Pfaffstätt eingefahren. Vor einer beeindruckenden Kulisse dominierte die Heimelf das Spielgeschehen von Anfang an und ließ den Gästen keine Chance.

Frühe Führung und Dominanz

Bereits nach dem Anpfiff um 20 Uhr in der HAI-ARENA war die Spannung zu spüren. Die Schalchener starteten energisch in das Spiel und setzten die Gäste von Beginn an unter Druck. Schon in der 13. Minute gelang der Heimelf der erste Treffer. Denis Kujovic nutzte eine der zahlreichen Chancen und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Die Munderfinger fanden zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht ins Spiel und hatten Mühe, dem Tempo der Schalchener zu folgen. Die Dominanz der Heimelf setzte sich fort, und nur wenige Minuten später hatten die Schalchener weitere Möglichkeiten, ihre Führung auszubauen.

Doch zunächst blieb es beim 1:0. Die Gäste aus Munderfing/Pfaffstätt kamen in der ersten Halbzeit kaum zur Entfaltung, während die SpVg Schalchen/Mattighofen weiterhin Druck machte. Ein weiterer Kommentar in der 24. Minute bestätigte dies: "Die Gäste aus Munderfing/Pfaffstätt finden noch gar nicht ins Spiel." Mit der hochverdienten Führung von 1:0 ging es in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Schalchener nahtlos an ihre starke Leistung an. In der 53. Minute war es erneut Jonas Weger, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Die Gäste hatten weiterhin kaum eine Chance, ins Spiel zurückzukommen. Ein Kommentar in der 59. Minute brachte es auf den Punkt: "Weger Jonas zum 2:0." Die Überlegenheit der Heimelf setzte sich auch im weiteren Spielverlauf fort. In der 63. Minute wurde erneut deutlich, dass die SpVg Schalchen/Mattighofen das Spielgeschehen kontrollierte: "Schalchen/Mattighofen immernoch mit dem besseren Spiel und guten Chancen."

In der Schlussphase des Spiels ließen die Schalchener keine Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. In der 84. Minute erzielte Andreas Friedl das 3:0, bevor Jonas Weger in der 85. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends den Endstand von 4:0 herstellte. Ein Kommentar in der 90. Minute unterstrich die klare Entscheidung: "Es geht Schlag auf Schlag. Das Derby ist entschieden."

Robert Pessentheiner, Trainer Schalchen:

"Wir waren heute von Beginn an mehr als präsent im Spiel und hätten in der ersten Hälfte eigentlich schon höher in Führung sein müssen als 1:0. Wir sind jedoch drangeblieben und haben die Munderfinger auch in der zweiten Hälfte weiter dominiert und müde gespielt. Am Ende konnten wir uns für unsere sensationelle Leistung dann auch noch mit den verdienten Treffern belohnen. Alles in allem war das heute ein mehr als verdienter Heimsieg."

Landesliga West: SpVg Schalchen/Mattighofen : SPG Munderfing/Pfaffstätt - 4:0 (1:0)

85 Jonas Weger 4:0

84 Andreas Friedl 3:0

53 Jonas Weger 2:0

13 Denis Kujovic 1:0

