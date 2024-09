FC Andorf behält gegen Neuhofen/I. die Oberhand

Im spannenden Aufeinandertreffen der 8. Runde der Landesliga West setzte sich der FC Illumina Andorf souverän gegen den USV Neuhofen/I. durch. Mit einem Endstand von 2:0 sicherten sich die Andorfer drei wertvolle Punkte. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber den Grundstein für ihren Sieg, während der Aufsteiger kaum Akzente setzen konnten.

Traumtor bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Das Spiel begann dynamisch, als Thomas Kickinger in der dritten Minute den ersten Abschluss für Andorf verzeichnete. Die Neuhofner fanden zunächst schwer ins Spiel, und bereits in der 7. Minute hatten die Andorfer durch Laszlo Safar eine weitere gute Chance, doch sein Abschluss war etwas zu harmlos. Nur wenige Minuten später gelang den Gastgebern dann der Durchbruch. Fabian Glasner erzielte ein absolutes Traumtor aus gut 25 Metern und brachte den FC Illumina Andorf mit 1:0 in Führung.

Die Heimmannschaft blieb auch nach dem Führungstreffer am Drücker und hatte in der 20. Minute eine riesige Kopfballchance, die jedoch knapp am linken Pfosten vorbeiging. Eine Trinkpause in der 25. Minute unterbrach kurzzeitig das Geschehen, doch danach flachte das Spiel etwas ab, ohne nennenswerte Aktionen. Erst kurz vor der Halbzeitpause wurden die Andorfer wieder gefährlich.

In der 45. Minute nutzte Manuel Reitinger eine gute Chance, aber sein Abschluss verfehlte knapp das Ziel. Nur eine Minute später zeigte sich der FC Illumina Andorf erneut effizient. Tolga Celepci erhöhte per Kopf auf 2:0 für die Gastgeber, womit die Andorfer mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause gingen. Von den Neuhofnern war bis dahin kaum etwas zu sehen.

Kontrollierte zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel waren es die Neuhofner, die mit einem Abschluss durch Alexander Karl in der 48. Minute versuchten, Druck aufzubauen. Doch der FC Andorf behielt die Kontrolle über das Spielgeschehen. In der 51. Minute hatte Florian Spitzer eine gute Chance für die Gastgeber, traf den Ball jedoch nicht richtig.

Die Neuhofner bemühten sich weiter, zum Anschluss zu kommen. In der 56. Minute musste USV-Torwart Paul Krizek bei einem guten Freistoß von Laszlo Safar eingreifen. Die Andorfer blieben die spielbestimmende Mannschaft. Florian Spitzer verzeichnete in der 73. Minute einen weiteren Abschluss, der jedoch ebenfalls nicht zum Erfolg führte.

Michael Reifeltshammer versuchte es in der 79. Minute für die Gäste, aber auch dieser Versuch blieb ohne Torerfolg. Trotz der Bemühungen beider Teams blieb das Spiel in den letzten Minuten ereignisarm. Die Andorfer verwalteten ihre Führung geschickt und ließen keine großen Chancen der Neuhofner mehr zu.

Die reguläre Spielzeit endete in der 90. Minute, und es wurden vier Minuten Nachspielzeit angezeigt. Doch auch in diesen zusätzlichen Minuten änderte sich nichts am Spielstand. Mit dem Abpfiff in der 91. Minute stand der FC Illumina Andorf als verdienter Sieger fest und konnte sich über einen 2:0-Heimerfolg freuen.

