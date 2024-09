Nächstes Spiel zu Null - Kammer siegt auch gegen Pettenbach/Grünau

Details Sonntag, 22. September 2024 11:20

Am gestrigen Samstagabend duellierten die SPG Pettenbach/Grünau und der SK Kammer im Rahmen der achten Runde der Landesliga West. Beide Mannschaften starteten erfolgreich in die Saison und wollen weiterhin oben mitspielen. Besonders die Gäste, die noch ungeschlagen sind und erst ein Gegentor kassierten, konnten in den bisherigen Spielen überzeugen. Bereits in der ersten Halbzeit dieses Aufeinandertreffens legten die Kammerer den Grundstein für ihren Erfolg, bevor sie das Spiel durch einen Elfmeter in den Schlussminuten endgültig entschieden.

Chancenreiche erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einer hohen Intensität und beide Teams zeigten sich von Beginn an engagiert. Bereits in der 10. Minute hatte die SPG Pettenbach/Grünau ihre erste große Möglichkeit, als ein Schuss knapp über das Tor ging. Dies war jedoch nur der Auftakt zu einer Serie von Chancen auf beiden Seiten.

Die Kammerer hatten in der 22. Minute eine vielversprechende Gelegenheit, doch der Ball landete neben dem Tor. Weitere Chancen für die Gäste folgten in der 32. und 48. Minute, doch der Torhüter der Pettenbacher zeigte sich in glänzender Form und konnte den Ball jeweils noch retten. Auch die Hausherren hatten Chancen auf den ersten Treffer des Spiels; die gefährlicheren Möglichkeiten hatten jedoch die Gäste.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, gelang es dann jedoch Johannes Hemetsberger von SK Kammer, das erste Tor des Spiels zu erzielen. Hemetsberger verwandelte eine präzise Hereingabe und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung.

Elfmeter in der Nachspielzeit macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das intensive Spiel fort. In der 48. und 53. Minute hatten die Gäste weitere Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen, scheiterten jedoch erneut an der starken Abwehrleistung und dem Torwart der Almtaler.

Die SPG Pettenbach/Grünau kämpfte unermüdlich und erarbeitete sich in der 88. Minute eine gute Tormöglichkeit. Doch auch dieser Versuch endete knapp neben dem Tor, wodurch der Ausgleich verwehrt blieb. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit erhielt SK Kammer einen Elfmeter zugesprochen. Daniel Gruber trat an und verwandelte den Strafstoß souverän zum 2:0-Endstand für die Gäste in der 90. Minute.

Mit diesem zweiten Treffer war das Spiel endgültig entschieden. Die SPG Pettenbach/Grünau konnte in den verbleibenden Minuten der Nachspielzeit keine Antwort mehr finden, und so endete das Spiel nach 95 Minuten mit einem verdienten 2:0-Sieg für SK Kammer, die erneut kein Gegentor hinnehmen mussten.

Bernhard Danner, Sektionsleiter SK Kammer:

„Von Beginn an hatten beide Mannschaften bereits gute Chancen, wobei wir die etwas gefährlicheren Möglichkeiten hatten und der Schlussmann von Pettenbach zwei, drei sehr starke Paraden hatte. Kurz vor der Halbzeitpause sind wir verdient in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit hatten wir zu Beginn noch etwas Schwierigkeiten, durch den Elfmeter in der Schlussphase haben wir aber noch das 2:0 erzielt und den Auswärtssieg fixiert. Es war eine super spielerische und kämpferische Leistung.“

Die Besten SK Kammer: Pausschallob an die gesamte Mannschaft

Landesliga West: Pettenbach/Grünau : SK Kammer - 0:2 (0:1)

94 Daniel Gruber 0:2

43 Johannes Hemetsberger 0:1

