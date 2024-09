Später Plojer-Treffer sichert Schwanenstadt den zweiten Punktgewinn der Saison

Details Sonntag, 22. September 2024 12:43

Am gestrigen Samstagabend trennten sich der SC Schwanenstadt und die SPG Esternberg/St. Roman im Rahmen der 8. Runde der Landesliga West mit einem 1:1-Unentschieden. Die Partie bot den Zuschauern in Schwanenstadt zahlreiche Höhepunkte, wobei die Gäste zunächst in Führung gingen, bevor die Hausherren kurz vor Schluss noch den verdienten Ausgleich erzielen konnten.

Chancenreiche erste Halbzeit

Das Spiel zwischen Schwanenstadt und den Sauwald-Veilchen begann mit einem frühen Anpfiff. Schon in der Anfangsphase zeigten beide Teams ihren offensiven Ehrgeiz. Bereits in der 16. Minute hatten die Esternberger die ersten großen Möglichkeiten, konnten diese jedoch nicht nutzen. Besonders auffällig war dabei die aggressive Spielweise der Gäste, die immer wieder gefährlich vor das Tor der Schwanenstädter kamen.

In der 36. Minute hatten die Esternberger erneut eine riesige Chance, als Matija Mendelski sich hervorragend in Szene setzte. Allerdings gelang es ihm nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Die Schwanenstädter verteidigten mit viel Einsatz, konnten aber in der Offensive kaum Akzente setzen. So endete die erste Halbzeit torlos, obwohl die Gäste aus Esternberg/St. Roman die besseren Möglichkeiten hatten.

Tore und Spannung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete – mit hohem Tempo und vielen Chancen für die Gäste. In der 48. Minute zahlte sich ihre Hartnäckigkeit schließlich aus: Nach einer starken Vorarbeit von Martin Splichal erzielte Sebastian Witzeneder das verdiente 1:0 für die SPG Esternberg/St. Roman. Die Sauwald-Veilchen drängten weiter auf das zweite Tor, doch die Schwanenstädter Abwehr hielt dem Druck stand.

Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit wurden die Angriffe der Gäste weniger zwingend, und Schwanenstadt begann, sich langsam zu befreien. Die Gastgeber suchten immer wieder nach Lücken in der gegnerischen Defensive, fanden aber lange Zeit kein Mittel, um zum Ausgleich zu kommen. Erst in der 78. Minute kam die überraschende Wende: Philipp Plojer nutzte eine der wenigen Chancen der Schwanenstädter und erzielte den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hektischen Szenen geprägt, beide Teams suchten den entscheidenden Treffer, doch es sollte keiner Mannschaft mehr gelingen, ein weiteres Tor zu erzielen. In der 90. Minute folgte der Kommentar, dass der Punktgewinn für Schwanenstadt als unverdient angesehen wurde, was die Spannung und Dramatik des Spiels noch einmal unterstrich.

Harald Kettlgruber, Obmann Schwanenstadt:

"Das Spiel war gestern sehr taktisch gesprägt, weshalb es in der ersten Hälfte eher wenig Chancen auf beiden Seiten gab. Der Gegentreffer zu Beginn der zweiten Halbzeit war für uns dann natürlich sehr bitter, da wir grundsätzlich keine schlechte Leistung gezeigt haben. Die Jungs haben sich im Laufe der zweiten Hälfte dann zurück in die Partie gekämpft und konnten dann auch den verdienten Ausgleich erzielen. Summa Summarum ist ein Unentschieden ein gerechtes Ergebnis nach diesem Spiel."

Landesliga West: Schwanenstadt : Esternberg/St. Roman - 1:1 (0:0)

78 Philipp Plojer 1:1

48 Sebastian Witzeneder 0:1

