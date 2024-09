Brandmayer-Doppelpack beschert Schärding den ersten Saisonsieg

Details Mittwoch, 25. September 2024 12:29

Im gestrigen Nachholspiel der 7. Runde der Landesliga West setzte sich der SK Schärding/ATSV mit 3:1 gegen den USV Neuhofen/I. durch. Für die Gastgeber aus Schärding war es der erste Sieg der Saison, nach einem bisher eher holprigen Saisonauftakt gegen den Aufsteiger aus Neuhofen, der vor allem in der Anfangsphase des Spiels ein Offensivfeuerwerk ohne Ertrag geliefert hat

Schärding geht mit der ersten Chance in Führung

Man konnte den Hausherren aus Schärding das mangelnde Selbstvertrauen in der Anfangsphase des Spiels durchaus anerkennen, da diese von den Neuhofnern klar dominiert wurden. Die Gäste legten furios los, konnten sich jedoch nicht in Form eines Treffers belohnen. Es dauerte bis zur 45. Minute, ehe der SK Schärding/ATSV den ersten Treffer des Abends aus der ersten nennenswerten Chance erzielte. Felix Brandmayer brachte die Hausherren mit einem präzisen Schuss in Führung und sorgte so für den Halbzeitstand von 1:0.

Pelach setzt den Deckel drauf

Mit Beginn der zweiten Halbzeit drängten die Neuhofner auf den Ausgleich, doch die Schärdinger Verteidigung stand sicher. In der 53. Minute gelang es den Gastgebern, ihre Führung auszubauen. Wieder war es Felix Brandmayer, der einen gut herausgespielten Angriff erfolgreich abschloss und das 2:0 markierte. USV Neuhofen/I. zeigte sich unbeeindruckt und versuchte weiterhin, ins Spiel zurückzufinden. Dieser Einsatz wurde in der 66. Minute belohnt, als Edin Ibrahimovic einen Angriff erfolgreich abschloss und zum 2:1 verkürzte.

Die Gäste schöpften neuen Mut und setzten alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr des SK Schärding/ATSV ließ keine weiteren Treffer zu. In den letzten Minuten der Partie machten die Schärdinger dann den Sack zu. In der 83. Minute sorgte Matej Pelach mit seinem Treffer für die endgültige Entscheidung. Sein Tor zum 3:1 besiegelte den Sieg für den SK Schärding/ATSV. Kurz darauf, nach insgesamt 93 Minuten, endete die Partie mit diesem Ergebnis.

Andreas Michl, sportlicher Leiter Schärding:

"Die Neuhofner haben uns in der Anfangsphase sehr dominiert und wir können von Glück sprechen, dass wir in dieser Phase keinen Gegentreffer kassiert haben. Dass wir dann mit der ersten Chance den ersten Treffer erzielen konnten, hat uns ebenfalls in die Karten gespielt. In der zweiten Hälfte wurden wir dann immer besser und haben einfach effektiv gespielt. Aufgrund der Leistungssteigerung haben wir uns den Sieg am Ende des Tages erkämpft und auch verdient."

Landesliga West: SK Schärding/ATSV : Neuhofen - 3:1 (1:0)

83 Matej Pelach 3:1

66 Edin Ibrahimovic 2:1

53 Felix Brandmayer 2:0

45 Felix Brandmayer 1:0

