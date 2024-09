Andorf gewinnt im Spitzenspiel gegen Kammer und klettert auf den zweiten Platz

Details Mittwoch, 25. September 2024 12:30

Das gestrige Spitzenspiel zwischen dem SK Kammer und dem FC Illumina Andorf endete mit einem 3:1-Sieg für die Gäste, die somit an Kammer vorbeiziehen in der Tabelle. Die Begegnung war geprägt von intensiven Zweikämpfen, einer umstrittenen Schiedsrichterleistung und einem herausragenden Florian Spitzer, der alle drei Tore für Andorf erzielte. Der SK Kammer zeigte vor allem in der zweiten Halbzeit eine kämpferische Leistung, konnte die Niederlage aber letztlich nicht abwenden.

Andorf startet stark in die Partie

Von Beginn an dominierte der FC Illumina Andorf das Geschehen auf dem Platz. Schon in den ersten Minuten zeigten die Gäste ihre Ambitionen, an die Tabellenspitze der Landesliga West zu springen, trotz des Ausfalls ihres Liberos Kirchgatterer. Die erste ernsthafte Torannäherung von Andorf kam in der 19. Minute, als Sebastian Bauers Abschluss knapp über den Querbalken segelte.

In der 23. Minute bot sich Florian Spitzer die erste große Chance, als er nach einem Fehler in der Kammerer Hintermannschaft zweimal abschließen konnte. Torwart Illy hielt jedoch stark. Andorf blieb am Drücker und hatte in der 26. Minute Pech, als ein abgefälschter Freistoß nur knapp am Tor vorbeiging. Der FC Illumina Andorf belohnte sich schließlich in der 32. Minute, als Florian Spitzer einen Abpraller trocken zum 1:0 für die Gäste verwandelte. Trotz dieser Führung blieb Andorf weiter offensiv und suchte nach weiteren Chancen, während Kammer Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden.

Kammer kämpft, Andorf dominiert

In der zweiten Halbzeit zeigte sich der SK Kammer zunächst kämpferischer. Einen ersten Abschluss verzeichneten sie in der 45. Minute, als Habrings Schuss nur das Außennetz traf. Doch Andorf setzte den ersten Akzent nach der Pause, als Manetsgrubers Abschluss knapp über die Latte ging. In der 55. Minute erhöhte Florian Spitzer auf 2:0 für Andorf, nachdem er einen Elfmeter verwandelte, der auf den ersten Blick klar schien. Kammer versuchte, offensiv zu antworten, und hatte in der 58. Minute ein Abseitstor, was zu lautstarken Protesten führte.

Die Spannung stieg weiter, als Andorf in der 69. Minute eine Großchance zur Vorentscheidung vergab. Doch nur wenige Minuten später schnürte Florian Spitzer seinen Dreierpack mit einem traumhaften Freistoß zum 3:0 in der 79. Minute, was als potenzielles Tor des Jahres gefeiert wurde. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von Tumulten. In der 83. Minute forderte die Kammerer Bank eine rote Karte, aber Trainer Schobesberger sah nur Gelb. Kammer zeigte Moral und kam in der 90. Minute noch zum 1:3, als Pammer abstaubte.

Gerald Berger, Sektionsleiter Andorf:

"Wir waren heute von Anfang an sehr aggresiv und zweikampfstark und haben den Gegner früh angepresst. Das war heute wirklich unser bestes Spiel der Saison, da wir einfach konsequent agiert haben, weshalb der Sieg in der Höhe auch in Ordnung geht. Die Mannschaftsleistung war einfach sensastionell."

Landesliga West: SK Kammer : FC Illumina Andorf - 1:3 (0:1)

92 Christoph Pammer 1:3

82 Florian Spitzer 0:3

57 Florian Spitzer 0:2

30 Florian Spitzer 0:1

