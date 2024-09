Zweiter starker Sieg in Folge - SpVg Schalchen/Mattighofen schlägt Sattledt mit 3:0

Details Samstag, 28. September 2024 11:45

Am gestrigen Freitagabend kam es in der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen der SpVg HAI Schalchen/Mattighofen und dem ATSV Sattledt. Die Partie begann unter schwierigen Wetterbedingungen, entwickelte sich jedoch zu einem intensiven Duell mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Besonders die zweite Halbzeit bot einige Offensivmöglichkeiten und die Hausherren siegten letztlich mit 3:0.

Frühe Führung und dominantes Spiel

Bereits in der 10. Minute hatten die Gastgeber ihre erste gute Möglichkeit, doch die Sattledter Abwehr konnte klären. Kurze Zeit später versuchte es Bleron Mehmeti mit einem Distanzschuss, der allerdings weit am Tor vorbeiging. Die Gäste aus Sattledt hatten in der 16. Minute eine gute Chance, doch der Torhüter der Gastgeber parierte souverän.

Die erste entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 26. Minute, als Simon Langgartner mit einem schönen Treffer die Führung für die SpVg Schalchen/Mattighofen erzielte. Im zweiten Versuch ließ er mit einer Körpertäuschung zwei Verteidiger ins Leere laufen und verwandelte anschließend zum 1:0. Die Gäste aus Sattledt versuchten daraufhin, mehr Druck aufzubauen, doch die Abwehr der Schalchener stand sicher. Wenige Augenblicke vor der Halbzeitpause hatten die Hausherren noch eine gute Möglichkeit auf das 2:0, da man den Ball jedoch nicht verwerten konnte, blieb die Partie weiter offen.

Schalchen macht spät den Deckel drauf

Die Vorentscheidung fiel in der 62. Minute, als Matthias Aichinger einen Freistoß direkt verwandelte und auf 2:0 für die SpVg Schalchen/Mattighofen erhöhte. Sattledt versuchte daraufhin, mit Distanzschüssen zum Erfolg zu kommen. Die beste Phase hatten die Gäste zwischen der 63. und 83. Minute, als sie mehrere gute Chancen herausspielten und auf den Anschlusstreffer drängten.

In der Schlussphase des Spiels zeigte die SpVg Schalchen/Mattighofen erneut ihre Stärke. In der 90. Minute, setzte Mehmeti gut nach, eroberte den Ball und legte quer auf Christoph Friedl. Dieser wollte abschließen, rutschte aufgrund der Platzverhältnisse jedoch aus. Anschließend legte er den Ball auf Martin Repa ab, der ohne Probleme zum 3:0-Endstand verwandelte.

Robert Pessentheiner, Trainer SpVg Schalchen/Mattighofen:

„Letztendlich haben wir das Spiel dominiert, wobei die Platzverhältnisse ziemlich schwierig waren. Wir hatten von Beginn an gute Chancen und waren insgesamt die bessere Mannschaft. Nach dem 2:0 hatten wir es versäumt den dritten Treffer und die Entscheidung zu erzielen, obwohl die Möglichkeiten da waren. Dadurch wurde es nochmal etwas spannend, da Sattledt noch die ein oder andere gefährliche Chance auf den Anschlusstreffer hatte. Mit dem dritten Treffer war es dann aber erledigt, womit es in Summe auch ein verdienter Sieg war. Das Selbstvertrauen stimmt wieder und wir machen auch endlich wieder Tore. Wir belohnen uns für unsere Leistungen, die am Anfang der Saison zwar auch nicht so schlecht waren, wo aber einfach die Tore fehlten.“

Landesliga West: SpVg Schalchen/Mattighofen : Sattledt - 3:0 (1:0)

90 Martin Repa 3:0

62 Matthias Aichinger 2:0

26 Simon Langgartner 1:0

