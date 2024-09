SK Bad Wimsbach triumphiert mit 3:1 über FC Hertha Wels Juniors

Details Samstag, 28. September 2024 12:52

Am gestrigen Freitagabend duellierten sich die FC Hertha Wels Juniors und der SK Bad Wimsbach im Rahmen der 9. Runde der Landesliga West. Nachdem die Gäste in den letzten drei Spielen nur einen Punkt holten, gewann man gegen Hertha Wels mit 3:1, womit man in der Tabelle oben dran bleibt. Die Gastgeber, die spielerisch zwar weiterhin überzeugen, bleiben dagegen mit fünf Punkten in den unteren Tabellenrängen.

Frühe Führung und rascher Ausgleich

Bereits in der 7. Minute gab es die erste Torchance für den SK Bad Wimsbach, als Florian Schöfbenker nach einer Ablage von Florian Danner zu zentral aufs Tor schoss. Kurz darauf hatten auch die Herthaner ihre erste Gelegenheit, der Ball ging aus 20 Metern jedoch über das Tor.

Nach weiteren Chancen, unter anderem durch einen Eckball in der 18. Minute und einer Möglichkeit von Danner in der 19. Minute, war es schließlich Florian Schöfbenker, der in der 24. Minute die Führung für Bad Wimsbach erzielte. Dominik Raab flankte präzise auf Schöfbenker, der den Ball per Kopf im Netz unterbrachte und somit das 0:1 erzielte. Die Antwort der Welser ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 39. Minute gelang Batuhan Peker nach einem langen Ball über die Abwehr der Ausgleich zum 1:1. Mit diesem Stand gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Bad Wimsbach dreht auf und sichert sich den Sieg

In der 56. Minute vergab Jakob Stockinger eine hundertprozentige Chance, was die Mannschaft jedoch nicht aus dem Konzept brachte. Nur sechs Minuten später war es erneut Florian Schöfbenker, der mit einem traumhaften Weitschuss seinen Doppelpack erzielte und den SK Bad Wimsbach mit 1:2 in Führung brachte.

Die Gäste blieben am Drücker und hatten in der 64. Minute durch ein starkes Dribbling von Schöfbenker erneut eine gute Chance, die allerdings ungenutzt blieb. Auch Dominik Raab ließ in der 67. Minute eine vielversprechende Gelegenheit zum 3:1 ungenutzt. Die Welser schienen in dieser Phase des Spiels keine Antworten auf die Angriffe der Bad Wimsbacher zu finden. In der 83. Minute vergaben die Gäste eine weitere hundertprozentige Chance, doch die Entscheidung fiel schließlich in der 88. Minute. Dominik Raab krönte seine starke Leistung mit einem Kopfballtor nach einem Eckball. Damit war das Spiel endgültig entschieden, und der SK Bad Wimsbach durfte sich über drei verdiente Punkte freuen.

Martin Plasser, sportlicher Leiter SK Bad Wimsbach

„In der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass Hertha Wels spielerisch und technisch eine gute Mannschaft ist. Sie hatten etwas mehr Ballbesitz, meist aber nur in der eigenen Hälfte; die gefährlicheren Chancen hatten aber wir. Nachdem wir bereits ein, zwei gute Möglichkeiten hatten, sind wir mit 1:0 in Führung gegangen. Nach der Halbzeit sind wir etwas aggressiver geworden, wodurch wir immer mehr das Spiel übernommen haben. Vom Chancenverhältnis war es letztlich ein verdienter Auswärtssieg für uns.“

Die Besten SK Bad Wimsbach: Florian Schöfbenker

Landesliga West: FC Hertha Wels Juniors : Bad Wimsbach - 1:3 (1:1)

88 Dominik Raab 1:3

62 Florian Schöfbenker 1:2

39 Batuhan Peker 1:1

24 Florian Schöfbenker 0:1

