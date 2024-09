Andorf feiert verdienten Sieg gegen harmlose Utzenaicher und bleibt an der Tabellenspitze

Im heutigen Aufeinandertreffen in der Landesliga West zwischen der SPG Raiffeisen Utzenaich/Antiesenhofen und dem FC Illumina Andorf konnten sich die Gäste am Ende mit 2:0 durchsetzen. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb die erste Halbzeit torlos. Erst in der zweiten Hälfte gelang es Andorf, den Bann zu brechen und die Partie für sich zu entscheiden. Der bereits siebente Saisonsieg lässt Andorf an die Tabellenspitze klettern, während der Aufsteiger die zweite Heimniederlage einstecken musste.

FCA mit Vorteilen

Das Spiel begann mit einem verzögerten Anpfiff, doch schnell fanden beide Teams in die Partie. Bereits in der 4. Minute hatte Manuel Reitinger für die Andorfer eine gute Chance, als sein Schuss knapp links unten vorbei ging. Kurz darauf ließ Thomas Kickinger eine riesige Möglichkeit leichtfertig liegen, was den ersten Aufreger des Spiels darstellte.

Florian Spitzer war in der 19. Minute ebenfalls gefährlich, aber sein Freistoß konnte von SPG-Torhüter Jannik Frauscher abgewehrt werden. Valentin Grossbötzl und der FCA blieben weiter am Drücker und setzten die Defensive der Gastgeber immer wieder unter Druck, doch es fehlte die letzte Präzision im Abschluss. Trotz klarer Spielbestimmung durch Andorf, ging es torlos in die Halbzeitpause.

Doppelschlag bringt die Entscheidung

Die zweite Hälfte begann ohne Höhepunkte, doch in der 46. Minute hatte Utzenaich/Antiesenhofen fast ein Eigentor zu verzeichnen. Andorfs Philipp Bauer kam in der 50. Minute zu einer guten Kopfballchance, die jedoch ungenutzt blieb. Ivan Peric hatte in der 61. Minute einen Freistoß für die Utzenaicher, der jedoch keine Gefahr brachte.

Dann, in der 70. Minute, fiel das erlösende Tor für den FCA. Bernhard Öhlböck köpfte den Ball zum 1:0 für die Gäste ins Netz, was die Andorfer und ihre Fans jubeln ließ. Nur vier Minuten später konnte Benedikt Grossbötzl auf 2:0 erhöhen und stellte damit die Weichen klar auf Sieg für Andorf.

Die letzten Minuten der Partie waren weiterhin geprägt von Chancen für beide Teams. Bernhard Öhlböck versuchte es noch einmal, während Tolga Celepci in der 81. Minute mit einem Stangenschuss für Aufregung sorgte. Auf Seiten der Utzenaicher blieb ein Tor ebenfalls verwehrt, als ein Stangenschuss aus einer direkten Ecke in der 85. Minute nicht den Weg ins Tor fand.

Philipp Bauer und Jacob Manetsgruber hatten in den Schlussminuten noch Möglichkeiten für Andorf, doch es blieb beim 0:2-Endstand. Nach vier Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Scharinger die Partie ab und besiegelte damit den Auswärtssieg für den FC Illumina Andorf.

Bernhard Straif, Trainer Andorf:

"Das Spiel war heute wie erwartet kein leichtes, da die Utzenaicher von Anfang an sehr tief gestanden sind und dementsprechend auch gut verteidigt haben. Wir haben uns lange sehr schwer getan und konnten unseren Ballbesitz zunächst nicht gewinnbringend nutzen. Das Spiel war sehr umkämpft, doch mit dem Treffer zur Führung wurde es dann leichter. Der zweite Treffer hat das Spiel dann entschieden und der Sieg ist natürlich verdient für uns."