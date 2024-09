Dritter Sieg in Folge: Grieskirchen gewinnt auswärts in Esternberg

Details Samstag, 28. September 2024 22:14

Im heutigen Aufeinandertreffen der Landesliga West gelang dem SV Grieskirchen ein beeindruckender 3:1-Sieg gegen die SPG Esternberg/St. Roman. Nach einer dominanten ersten Halbzeit und einer kämpferischen zweiten Hälfte sicherten sich die Grieskirchner wichtige drei Punkte. Die Esternberger konnten nur kurzzeitig zurückschlagen, bevor Grieskirchen den Sieg endgültig festigte.

Ein dominanter Beginn der Grieskirchner

Die Partie zwischen der SPG Esternberg/St. Roman und dem SV Grieskirchen startete gleich mit hohem Tempo. Bereits in der dritten Minute hatten beide Teams ihre ersten Chancen. Zunächst verpasste Oliver Krivec knapp das 1:0 für die Esternberger, kurz darauf setzten die Grieskirchner ihren ersten gefährlichen Ball ab. Die erste Viertelstunde des Spiels war geprägt von einer Reihe von Chancen. Ein gefährlicher Kopfball der Grieskirchner ging knapp neben das Tor.

Auf der anderen Seite hatte Marco Hochholzer für die Esternberger eine gute Möglichkeit, verfehlte jedoch ebenfalls knapp. Die Grieskirchner setzten ihren Angriffsdruck fort und erhielten in der 31. Minute einen Elfmeter, der jedoch nicht verwandelt wurde. Trotzdem belohnte sich Grieskirchen kurz darauf. In der 38. Minute war es Matthias Leibetseder, der die Gäste mit einem gezielten Schuss mit 1:0 in Führung brachte. Nur eine Minute später erhöhte Sertan Cam auf 2:0 für den SV Grieskirchen. Die SPG Esternberg/St. Roman war sichtlich geschockt und hatte Mühe, ins Spiel zu finden.

Esternberger Aufholjagd und entscheidender Treffer

Nach der Halbzeitpause versuchten die Esternberger, das Spielgeschehen zu ihren Gunsten zu wenden. Ein erster Hinweis darauf war der Schuss von Valentin Berghammer aus knappen 25 Metern, der jedoch klar über das Tor ging (50. Minute). Wenige Minuten später zeigte sich die SPG Esternberg/St. Roman erneut gefährlich, als ein Pass von Matja Mendelski zu Oliver Krivec in einen Eckball geklärt wurde (46. Minute). In der 66. Minute wechselte der SV Grieskirchen, um frischen Wind ins Spiel zu bringen. Doch es waren die Esternberger, die in der 75. Minute ein Lebenszeichen sendeten.

Georg Götzendorfer traf zum 1:2 und brachte damit neuen Schwung in die Partie. Die Zuschauer im Heinz Ertl-Stadion schöpften neue Hoffnung, dass ihr Team das Spiel noch drehen könnte. Die Grieskirchner ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und setzten in der 84. Minute den Schlusspunkt. Andreas König erzielte das entscheidende 3:1 für die Gäste, was den Sieg endgültig besiegelte. Die SPG Esternberg/St. Roman war nicht mehr in der Lage, darauf zu antworten, und musste sich schließlich geschlagen geben.

Josef Iglseder, sportlicher Leiter Grieskirchen:

"Die Esternberger sind heute von Beginn an eher tief gestanden und wir haben uns zunächst schwer getan. Wir konnten lange keine Lösungen mit unserem Ballbesitz finden, weshalb die Treffer vor der Halbzeitpause dann sehr wichtig waren. In der zweiten Hälfte war das Spiel von beiden Seiten nicht besonders gut und wir haben dann auch noch den unglücklichen Anschlusstreffer erhalten, der uns jedoch nicht aus dem Konzept brachte. Im Endeffekt war es ein verdienter Sieg, bei dem wir uns das Leben vielleicht früher leichter machen hätten können."

Landesliga West: Esternberg/St. Roman : Grieskirchen - 1:3 (0:2)

84 Andreas König 1:3

75 Georg Götzendorfer 1:2

38 Matthias Leibetseder 0:2

38 Sertan Cam 0:1

