Gschwandt feiert klaren Heimsieg in Überzahl gegen harmlose Schärdinger

Details Samstag, 28. September 2024 22:20

Die Union Gschwandt hat in der 9. Runde der Landesliga West einen klaren 5:0-Heimsieg gegen den SK Schärding/ATSV gefeiert. In einer einseitigen Partie ließen die Hausherren von Beginn an keine Zweifel aufkommen und dominierten die Gäste nach Belieben. Die Schärdinger bleiben somit im Tabellenkeller der Liga, während der Blick für die Gschwandter in Richtung Tabellenspitze geht.

Frühe Führung durch Tiefenthaler

Bereits in der Anfangsphase der Partie zeichnete sich die Überlegenheit der Union Gschwandt ab. In der 8. Minute gehörte der Ballbesitz klar den Hausherren. Es dauerte nicht lange, bis das erste Tor fiel: In der 10. Minute legte Florian Mairhofer einen hohen Ball in die Mitte ab, wo Stefan Tiefenthaler den Ball stark behauptete und überlegt zur verdienten Führung einschob.

Die Gschwandter drückten weiter und sorgten im Strafraum der Schärdinger immer wieder für Aufregung. So feierten einige Fans bereits das vermeintliche 2:0, doch der Schiedsrichter sah den Ball noch nicht hinter der Linie (12. Minute). Die Gäste waren in dieser Phase des Spiels völlig überfordert und konnten kaum einen Zweikampf für sich entscheiden.

Sirocic und Antonov erhöhen

Nach einer halben Stunde Spielzeit blieb es zunächst beim 1:0, doch die Union Gschwandt ließ nicht locker. Kurz vor der Pause erhöhte Janko Sirocic auf 2:0, indem er einen klaren Elfmeter trocken neben den rechten Pfosten setzte. Der Torwart der Schärdinger erriet zwar die Ecke, hatte jedoch keine Chance, den Ball zu halten (37. Minute). Mit diesem hochverdienten Vorsprung gingen die Hausherren in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel machten die Gschwandter dort weiter, wo sie aufgehört hatten.

Bereits in der 48. Minute erzielte Janko Sirocic seinen zweiten Treffer des Tages. Diesmal traf er mit einem Traumfreistoß aus fast 25 Metern ins lange Kreuzeck und stellte damit früh in der zweiten Hälfte auf 3:0. Die Schärdinger Hintermannschaft war erneut chancenlos, als Miroslav Antonov in der 54. Minute eine Hereingabe problemlos ins Netz schob und das Ergebnis auf 4:0 schraubte. Die Gäste hatten zu diesem Zeitpunkt keine Antwort auf die Offensivkraft der Union Gschwandt und mussten sich immer wieder geschlagen geben.

Ramakic setzt den Schlusspunkt

Die Hausherren blieben auch nach dem vierten Treffer weiter motiviert und drängten auf weitere Tore. In der 63. Minute ließ die Hintermannschaft der Schärdinger erneut zu viel Raum, was Tarik Ramakic nutzte, um unbedrängt den Ball zum 5:0-Endstand über die Linie zu befördern. Auch in der Schlussphase blieben die Gschwandter gefährlich. Die Latte verhinderte in der 64. Minute das 6:0, und nur eine Minute später musste Attila Gábor Soós nach einem unnötigen Foul mit Gelb-Rot vom Platz (65. Minute).

Trotz zahlreicher weiterer Chancen, darunter ein starker Freistoß, den der Gästetorwart zur Ecke klärte (74. Minute), blieb es letztlich beim 5:0. In den letzten Minuten des Spiels hatten die Gschwandter noch mehrfach die Gelegenheit, das Ergebnis weiter zu erhöhen. So scheiterte Thomas Altmaninger in der 81. Minute alleine vor dem Gästetor, und ein weiterer Treffer wurde wegen einer Abseitsposition aberkannt (77. Minute). Der Schiedsrichter beendete die Partie schließlich pünktlich (90. Minute), und die Union Gschwandt konnte einen souveränen Heimsieg feiern.

Michael Hintenaus, Sektionsleiter Gschwandt:

"Wir sind heute sehr gut in die Partie gestartet und waren von Beginn an spielbestimmend. Der frühe Treffer war sehr verdient und wir haben auch danach nicht nachgelassen und die Partie weiterhin dominiert. Die Schärdinger waren hauptsächlich über Konter gefährlich, doch diese konnten wir gut unterbinden. In der zweiten Halbzeit haben wir dann sehr dominant und haben unsere Chancen effektiv genutzt. Der Sieg geht heute auch in dieser Höhe definitiv in Ordnung, da wir eine sehr reife Mannschaftsleistung gezeigt haben."

Landesliga West: Gschwandt : SK Schärding/ATSV - 5:0 (2:0)

63 Tarik Ramakic 5:0

54 Miroslav Budyonov Antonov 4:0

48 Janko Sirocic 3:0

37 Janko Sirocic 2:0

10 Stefan Tiefenthaler 1:0

