SK Kammer gewinnt im Toppspiel gegen Union Peuerbach deutlich mit 3:0

In der 9. Runde der Landesliga West traf der SK Kammer, die bisher die wenigsten Gegentore kassierten und unter der Woche im Nachholspiel erst die erste Niederlage hinnehmen mussten, auf den Tabellenführer Union Peuerbach. Mit einer eindrucksvollen Leistung konnte sich die Mannschaft aus Kammer mit einem klaren 3:0-Sieg durchsetzen. Schon in der ersten Halbzeit legte das Team den Grundstein für den Erfolg, indem sie zwei Tore erzielten. Im zweiten Durchgang gelang es ihnen, die Führung weiter auszubauen und die Partie sicher nach Hause zu bringen.

2:0 Führung in der ersten Hälfte

Die Partie zwischen dem SK Kammer und der Union Peuerbach begann mit einem ausgeglichenen Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten. In der 23. Minute war es jedoch der SK Kammer, der als erstes zuschlug. Christoph Pammer stellte seinen Körper nach einem hohen Ball in die Tiefe super rein, behauptete den Ball und traf anschießend mit einem traumhaften Chip zum 1:0 für die Hausherren.

Nach diesem Führungstreffer übernahm der SK Kammer zunehmend die Kontrolle über das Spiel. In der 35. Minute bauten sie ihre Führung weiter aus. Michael Brandt traf nach einem erneuten Ball in die Tiefe zum 2:0 und versetzte die Union Peuerbach damit in eine schwierige Lage. Dieser Treffer stellte die Weichen für den restlichen Verlauf der ersten Halbzeit, in der die Kammerer die spielbestimmende Mannschaft blieben. Die Gäste aus Peuerbach hatten in Halbzeit eins nur eine gefährliche Möglichkeit, wo der Ball letztlich aber am Alluminium landete.

Kammer spielt wieder zu null

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte der SK Kammer keine Anzeichen von Nachlassen. Die Mannschaft kontrollierte weiterhin das Spielgeschehen und ließ der Union Peuerbach nur wenige Möglichkeiten, ins Spiel zurückzufinden. In der Schlussphase des Spiels krönte der SK Kammer seine Leistung mit einem weiteren Tor. In der 87. Minute war es Markus Gruber der nach einem Standart per Kopf das 3:0 erzielte und damit den endgültigen Schlusspunkt setzte. Die Peuerbacher hatten nichts mehr entgegenzusetzen und mussten sich mit der ersten Saisonniederlage abfinden.

Jürgen Schobesberger, Trainer SK Kammer:

„Die Mannschaft ist gestern, trotz einiger Ausfälle, hervorragend aufgetreten. Insbesondere in der ersten Halbzeit war es eine top Leistung, wo wir richtig gut Fußball gespielt haben und nur eine Chance zuließen. Wir waren spielerisch die gesamte Zeit die dominante Mannschaft – sowohl in der Offensive als auch in der Defensive war es eine Weltklasse Leistung.“

Die Besten SK Kammer: Pauschallob an die gesamte Mannschaft

Landesliga West: SK Kammer : Peuerbach - 3:0 (2:0)

87 Markus Gruber 3:0

35 Michael Brandt 2:0

23 Christoph Pammer 1:0

