Spektakuläres Unentschieden: SC Schwanenstadt knöpft Gschwandt Punkt ab

In einem aufregenden Nachholspiel zur siebenten Runde der Landesliga West trennen sich der SC Schwanenstadt und die Union Gschwandt mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften gingen mit großen Erwartungen in das Spiel, nachdem sie zuletzt jeweils hohe Siege eingefahren hatten. Die Zuschauer erlebten eine packende Partie, die bis zur letzten Minute spannend blieb.

Gschwandt erwischt den besseren Start

Schon in der 12. Minute gelang der Union die frühe Führung durch Florian Mairhofer, der die Gäste mit einem präzisen Schuss zum 0:1 in Front brachte. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, wobei die Gschwandter zunächst die aktivere Mannschaft waren. Schwanenstadt brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden, kam dann aber immer besser in Fahrt. Lino Baumann hatte in der 31. Minute eine gute Chance, doch sein Schuss wurde im letzten Moment abgefälscht. Philipp Plojer verpasste in der 37. Minute knapp den Ausgleich, als er allein vor dem Torhüter auftauchte, doch Joachim Wallner konnte den Ball rechtzeitig abwehren.

Schwanenstadt drängte weiter auf den Ausgleich, doch bis zur Halbzeit blieb es beim 0:1. Trotz einiger guter Möglichkeiten, unter anderem durch Nedim Rizvanovic, konnten die Schwanenstädter den Ball nicht im Netz unterbringen.

Ex-Gschwandter gleicht für Schwanenstadt aus

Die zweite Halbzeit begann mit Chancen auf beiden Seiten. Miroslav Antonov hatte in der 52. Minute eine gute Kopfballchance für Gschwandt, doch der Ball ging knapp rechts vorbei. In der 55. Minute sorgte Kristian Rafajac mit einem gefährlichen Freistoß für Aufregung im Strafraum der Gäste, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor.

In der 63. Minute gelang Schwanenstadt dann der verdiente Ausgleich. Lino Baumann nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr der Gschwandter aus und markierte das 1:1. Der Jubel bei den Schwanenstädtern war groß, doch die Freude währte nicht lange. Nur zehn Minuten später schlug Kevin Schneider zu und brachte die Gäste erneut in Führung. Sein wunderschöner Schuss ins linke obere Eck ließ Torhüter Alexander Mair keine Chance.

Die Partie wurde zunehmend intensiver und beide Teams schenkten sich nichts. In der 77. Minute war es Nedim Rizvanovic, der für den erneuten Ausgleich sorgte. Mit einem präzisen Schuss ins rechte untere Eck ließ der Ex-Gschwandter, der im Sommer zum SC gewechselt war, Torhüter Wallner keine Chance und stellte auf 2:2. Es war ein nervenaufreibendes Spiel, das bis zur letzten Minute offen blieb. Schwanenstadt hatte in der 84. Minute nochmals eine gute Möglichkeit durch Rizvanovic, doch sein Schuss verfehlte das Ziel knapp.

Die Nachspielzeit von drei Minuten brachte keine weiteren Tore, sodass das Spiel mit einem gerechten 2:2-Unentschieden endete. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und begeisterten die Zuschauer mit einer spannenden und intensiven Partie.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer (5650 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.