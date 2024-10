SPG Pettenbach/Grünau mit klarem 4:0-Sieg über Utzenaich/Antiesenhofen

Details Samstag, 05. Oktober 2024 11:46

In der 10. Runde der Landesliga West trafen die SPG Pettenbach/Grünau auf die Gäste aus Utzenaich/Antiesenhofen und zeigten von Beginn an, wer der Herr im Haus ist. Die Almtaler überzeugten mit einer herausragenden Leistung und feierten einen souveränen 4:0-Erfolg. David Alexander Klausriegler glänzte als Doppeltorschütze und legte den Grundstein für den Heimsieg. Auch Alois Pühringer und Tobias Riedler trugen sich in die Torschützenliste ein und rundeten den Erfolg ab.

Klausriegler mit Doppelpack in Hälfte eins

Bereits in der 16. Spielminute gelang David Klausriegler der Führungstreffer zum 1:0. Nach einem super Pass in die Tiefe von Alois Pühringer setzte sich Klausriegler im eins gegen eins durch und brachte die Hausherren somit früh in Führung. Die Pettenbacher setzten die Gäste aus Utzenaich/Antiesenhofen damit früh unter Druck, was sich im weiteren Spielverlauf als vorteilhaft erweisen sollte.

Nach dem frühen Führungstor dominierten die Gastgeber weiterhin das Spielgeschehen und ließen den Gästen kaum Chancen zur Entfaltung. Noch vor dem Halbzeitpfiff schlug Klausriegler nach einer starken Einzelaktion erneut zu und erhöhte auf 2:0 in der 44. Minute. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Die Utzenaicher hingegen schafften es in der ersten Halbzeit kaum, nennenswerte Akzente in der Offensive zu setzen, sodass der 2:0-Rückstand nicht unverdient war.

Zweite Halbzeit, gleicher Spielverlauf

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Bild auf dem Spielfeld unverändert. Die SPG Pettenbach/Grünau agierte weiterhin überlegen und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. In der 56. Minute war es Alois Pühringer, der nach einem Getümmel nach einer Ecke das 3:0 erzielte. Die Defensive der Gäste aus Utzenaich/Antiesenhofen wirkte in dieser Phase überfordert und fand kein Mittel, um den Angriffsdruck der Pettenbacher zu mindern.

Der Schlusspunkt dieser einseitigen Begegnung folgte in der 61. Spielminute, als Tobias Riedler das 4:0 markierte. Simon Weinzirl spielte einen perfekten Pass in die Mitte, den Riedler nur noch ins Tor einschieben musste. Mit diesem Treffer besiegelte er den verdienten Heimsieg für die Almtaler. Auch nach diesem Tor blieben die Pettenbacher die tonangebende Mannschaft und hatten weitere gute Chancen auf einen weiteren Treffer. Die Partie endete schließlich mit einem klaren 4:0-Erfolg für die Hausherren, womit sie nach vier Spielen ohne Sieg wieder einmal einen wichtigen Dreier einfahren konnten.

Rainer Kührer, Trainer SPG Pettenbach/Grünau

"Es war ein hochverdienter Sieg, der auch noch das ein oder andere Tor höher ausfallen hätte können. Es war auch wichtig, dass wir nach längerer Zeit mal wieder zu null gespielt haben. Utzenaich hatte bis auf eine Standardsituation eigentlich keine Offensivaktionen. Wir gehen jetzt mit einem guten Gefühl in die letzten fünf Spiele und wollen vor allem nächste Woche im Derby gegen Gschwandt etwas mitnehmen."

Die Besten SPG Pettenbach/Grünau: Pausschallob an die gesamte Mannschaft

Landesliga West: Pettenbach/Grünau : Utzenaich/Antiesenhofen - 4:0 (2:0)

61 Tobias Riedler 4:0

56 Alois Pühringer 3:0

44 David Alexander Klausriegler 2:0

16 David Alexander Klausriegler 1:0

