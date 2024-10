SK Schärding/ATSV siegt im Derby mit 3:1 gegen die SPG Esternberg/St. Roman

Details Samstag, 05. Oktober 2024 12:59

Im Rahmen des zehnten Spieltags der Landesliga West kam es am gestrigen Freitagabend zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK Schärding/ATSV und der SPG Esternberg/St. Roman. Die Gäste, die seit drei Spielen auf einen Sieg warteten, gingen als leichter Favorit in dieses Bezirksderby, mussten sich - trotz deutlich mehr Spielanteilen - letztlich aber mit 3:1 geschlagen geben. Für die Hausherren war es nach der Trainerentlassung und der 5:0-Klatsche von Gschwandt hingegen ein extrem wichtiger Sieg.

Blitzausgleich und kurioses Eigentor

Esternberg war in der Anfangsphase die überlegene Mannschaft und drängte auf den ersten Treffer. Nach 14 Minuten gab es auch die erste Großchance für die Gäste in Form von Martin Splichal, der Schlussmann der Hausherren parierte jedoch überragend. In der 19. Minute waren es jedoch die Gastgeber, die den ersten Treffer des Spiels erzielten. Felix Brandmayer profitierte von einem schweren Abspielfehler der Esternberger Hintermannschaft und brachte den SK Schärding/ATSV mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste ließen sich nicht beeindrucken und antworteten prompt mit dem Ausgleichstreffer durch Oliver Krivec in der 20. Minute. Nach einem hohen Ball traf Krivec sehenswert ins kurze Eck und stellte den 1:1-Zwischenstand her.

Die Partie blieb in der Folgezeit ausgeglichen, wobei die SPG Esternberg/St. Roman sich weiterhin spielerisch stark präsentierte und mehr Spielanteile hatte. Eine gefährliche Chance in der 35. Minute konnte Witzeneder jedoch nicht nutzen; sein Schuss landete nur am Außennetz. Kurz vor der Halbzeit gelang den Schärdingern jedoch ein weiteres Mal der Führungstreffer. Nach einem Eckball erzielte Georg Götzendorfer ein unglückliches Eigentor, wodurch der SK Schärding/ATSV mit 2:1 in Führung ging und diese auch bis zur Halbzeitpause verteidigen konnte.

Konter und Kampfgeist sichern den Sieg

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste aus Esternberg bemüht, den Druck zu erhöhen. Sie verzeichneten in der 53. Minute eine weitere Chance durch einen Kopfball von Witzeneder, der jedoch zu zentral auf das Tor der Schärdinger gerichtet war. Die Heimelf zog sich in der zweiten Halbzeit zurück und konzentrierte sich auf Konter, während die Esternberger Schwierigkeiten hatten, ihre spielerische Überlegenheit in Zählbares umzumünzen.

Ein missglückter Abstimmungsfehler in der Defensive der Gäste in der 62. Minute sorgte für eine weitere riesen Möglichkeit für den SK Schärding/ATSV, die jedoch ungenutzt blieb. Trotz der Bemühungen von SPG Esternberg/St. Roman blieben die klaren Chancen Mangelware. In der 90. Minute mussten sie schließlich einen weiteren Gegentreffer hinnehmen. Felix Brandmayer nutzte einen Konterangriff der Schärdinger und erzielte sein zweites Tor, wodurch er den 3:1-Endstand herstellte.

Andreas Michl, sportlicher Leiter SK Schärding/ATSV:

"Für die Moral war der gestrige Derbysieg natürlich extrem wichtig und aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient. In der ersten Viertelstunde hatte Esternberg extrem auf die Führung gedrängt, nach dem 2:1 sind wir aber gut gestanden und haben kaum Möglichkeiten zugelassen. Esternberg hatte zwar mehr Spielanteile, wir waren durch Kontersituation aber immer gefährlich und hätten auch schon früher das 3:1 erzielen müssen. Die Stimmung ist auch vor dem Derbysieg nie schlecht gewesen, da wir bis auf Gschwandt immer ebenbürtig waren und uns durch kapitale Eigenfehler eigentlich immer selbst geschlagen haben. Jetzt haben wir Munderfing und Sattledt vor der Brust, da wollen wir auf jeden Fall etwas mitnehmen. Ab Montag wird Ernst Kriegner das Training übernehmen und als Co-Trainer wird Kurt Grünberger, der gestern interimistisch übernommen hatte, agieren."

Die Besten SK Schärding/ATSV: Josef Poucek, Andreas Michl

Landesliga West: SK Schärding/ATSV : Esternberg/St. Roman - 3:1 (2:1)

92 Felix Brandmayer 3:1

27 Eigentor durch Georg Götzendorfer 2:1

20 Oliver Krivec 1:1

19 Felix Brandmayer 1:0

