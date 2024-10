Bad Wimsbach feiert Heimsieg im Spitzenduell gegen Kammer

Details Samstag, 05. Oktober 2024 14:14

Im gestrigen Heimspiel der 10. Runde der Landesliga West triumphierte der SK Bad Wimsbach mit einem verdienten 3:1-Sieg über den SK Kammer. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine starke Leistung und setzten die Gäste aus Kammer mit einer starken Mannschaftsleistung in der ersten Hälfte bereits früh unter Druck. Trotz der Leistungssteigerung der Gäste in der zweiten Hälfte behielten die Bad Wimsbacher die Oberhand und entschieden die Partie schlussendlich für sich, womit Bad Wimsbach den Anschluss zur Tabellenspitze halten konnte.

Bad Wimsbach mit dominantem Auftritt

Die Partie begann mit hohem Tempo seitens des SK Bad Wimsbach, die bereits in der Anfangsphase das Kommando übernahmen. In der 19. Minute hatte Boris Bisercic die erste vielversprechende Chance, doch der Torwart der Gäste parierte seinen Schuss. Die Gastgeber blieben am Drücker und wurden schließlich in der 28. Minute belohnt, als Martin Plasser einen Elfmeter sicher zum 1:0 verwandelte. Nur elf Minuten später erhöhte Jakob Konrad Stockinger nach einer Traumvorlage von Bisercic auf 2:0.

Der SK Kammer versuchte, in der 39. Minute erstmals gefährlich zu werden, doch die Annäherung brachte nichts Zählbares ein. Kurz darauf sorgte ein Freistoß von Plasser, der an die Latte ging, erneut für Aufregung. Mit einer komfortablen Führung ging der SK Bad Wimsbach in die Halbzeitpause.

Aufholversuch und Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen die Gäste aus Kammer entschlossen aus der Kabine und erzielten prompt in der 50. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 durch einen Kopfball von Daniel Gruber. Dieser Treffer verlieh dem Spiel eine neue Dynamik, doch die Hoffnung der Kammerer währte nicht lange. Nur eine Minute später stellte Boris Bisercic mit einem Treffer zum 3:1 den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und belohnte sich damit für seine hervorragende Leistung.

In der Folgezeit ließ der SK Bad Wimsbach nicht locker. In der 65. Minute bot sich ihnen die Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor. Auch in der 73. Minute verpassten sie eine weitere Gelegenheit, während die Gäste zunehmend in Unterzahl spielen mussten, nachdem Dennis Niklas Schönegger in der 80. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

Martin Plasser, sportlicher Leiter SK Kammer:

"Wir haben heute eine sehr gute Leistung in der ersten Halbzeit geliefert und alles umgesetzt, was wir uns für die Partie vorgenommen haben. Mit den beiden Treffern konnten wir uns für die Mannschaftsleistung auch belohnen, wodurch wir mit einem Rückenwind in die Pause gegangen sind. Danach wurde Kammer dann besser und sie haben uns sehr gefordert und konnten auch schnell den Treffer erzielen. Für uns war es sehr wichtig, dass wir nach ihrem Treffer direkt die Führung ausbauen konnten, da Kammer schon stärker wurde. Alles in allem war es trotzdem ein sehr verdienter Sieg für uns."

Landesliga West: Bad Wimsbach : SK Kammer - 3:1 (2:0)

51 Boris Bisercic 3:1

50 Daniel Gruber 2:1

39 Jakob Konrad Stockinger 2:0

28 Martin Plasser 1:0

