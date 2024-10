Torreiches Duell: SpVg Schalchen/Mattighofen schlägt FC Hertha Wels Juniors letztlich deutlich

Details Samstag, 05. Oktober 2024 14:30

Am gestrigen Freitagabend kam es in der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen der SpVg Schalchen/Mattighofen und der FC Hertha Wels Juniors. Durch diesen Sieg stehen die Gastgeber mittlerweile bei zwölf Punkten in der Tabelle, wobei sie ganze neun Zähler in den letzten drei Partien holten. Für die Gäse war es die dritte Niederlage in Serie und man steht mit fünf Punkten im Tabellenkeller.

Offener Schlagabtausch in Häfte eins

Die Begegnung begann mit einem unglücklichen Eigentor der Gäste, das Schalchen/Mattighofen früh in Führung brachte. Suvad Jahic von den Welsern lenkte den Ball ins eigene Netz und bescherte den Hausherren nach einer Viertelstunde die 1:0-Führung. Doch die Herthaner zeigten sich unbeeindruckt und glichen wenige Minuten später aus. In der 24. Minute machte Suvad Jahic seinen Fehler wieder gut, als er mit einem schönen Schuss aus 20 Meter zum 1:1 für die Juniors traf und damit das Spiel wieder offen gestaltete.

Die Antwort der Schalchener ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Andreas Friedl, der sich im Verlauf des Spiels als entscheidender Akteur erwies, brachte die Hausherren in der 33. Minute erneut in Führung. Sein Treffer zum 2:1 sorgte dafür, dass die SpVg Schalchen/Mattighofen mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause ging.

Dominante zweite Hälfte

Nach der Pause übernahmen die Schalchener vollends das Kommando auf dem Spielfeld. Die Welser fanden keine Antworten auf die Angriffe der Gastgeber, die ihren Vorsprung in der 56. Minute weiter ausbauten. Erneut war es Andreas Friedl, der mit seinem zweiten Treffer des Abends die Führung auf 3:1 erhöhte. Die Welser wirkten zunehmend überfordert, während die Gastgeber das Spielgeschehen immer mehr kontrollierten.

Denis Kujovic machte in der 75. Minute alles klar, als er mit seinem Tor zum 4:1 die letzten Zweifel am Sieg der SpVg Schalchen/Mattighofen ausräumte. Die Herthaner konnten sich in der Offensive kaum mehr durchsetzen und mussten sich auf die Verteidigung konzentrieren. Doch die Schalchener hatten noch nicht genug. In der 90. Minute gelang auch Christoph Friedl ein Treffer mit welchem er auf 5:1 erhöhte; dies war schlussendlich auch der verdiente Endstand.

Robert Pessentheiner, Trainer SpVg Schalchen/Mattighofen:

"Wir kommen mittlerweile endlich etwas in Fahrt und haben auch gestern unterm Strich verdient gewonnen. Zu Beginn haben wir es uns selbst eigentlich schwieriger gemacht, als es unbedingt notwendig war, da wir nach der 1:0-Führung die Zügel etwas locker ließen. Unterm Strich war der Sieg vielleicht ein, zwei Tore zu hoch, aber insgesamt war der Sieg schon verdient."

Die Besten SpVg Schalchen/Mattighofen: Pauschallob an die gesamte Mannschaft

Landesliga West: SpVg Schalchen/Mattighofen : FC Hertha Wels Juniors - 5:1 (2:1)

92 Christoph Friedl 5:1

75 Denis Kujovic 4:1

56 Andreas Friedl 3:1

33 Andreas Friedl 2:1

24 Suvad Jahic 1:1

17 Eigentor durch Suvad Jahic 1:0

Details

